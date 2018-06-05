Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih Antalya'da

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Antalya'ya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla, Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen törenle Antalya'ya uğurlanan, "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" özelliğini taşıyan Fatih Sondaj Gemisi, Antalya'ya ulaştı.
Antalya Limanı açıklarına demirleyen devasa gemi, Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve dinlenen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Vatandaşlardan Kadir Çorbacı (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemiyi ilk gördüğünde yabancı bir ülkeye ait olduğunu sandığını belirterek, "Geminin Türk sondaj gemisi olduğunu öğrenince gözlerim doldu." dedi.
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- Yaz sonunda sondaja başlayacak
Akdeniz'de 2 bin 600 metre derinlikte petrol ve doğalgaz sondajı yapacak olan gemiye, kuyu kaynak ve yüksek basınç önleyici ekipman monte edilecek. Özel üretilen diğer teknik ekipmanların da kurulumunun ardından, geminin, yaz sonunda sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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