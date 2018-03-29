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Türkiye’nin ilk Yumurta Müzesi Afyonkarahisar’da açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi ve Yumurta Dünyası Afyonkarahisar’da açılacak.Dünya’da sadece 5 Ülkede bulunan yumurta sanatları merkezlerinden 6.sının Türkiye’nin en büyük yumurta üretimini yapıldığı Afyonkarahisar’da açılacak.

Türkiye’nin ilk Yumurta Müzesi Afyonkarahisar’da açılıyor

Türkiye’nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi ve Yumurta Dünyası Afyonkarahisar’da açılacak.
Dünya’da sadece 5 Ülkede bulunan yumurta sanatları merkezlerinden 6.sının Türkiye’nin en büyük yumurta üretimini yapıldığı Afyonkarahisar’da açılacak. Murat Akarçay tarafından projesi hazırlanan Yumurta Müzesi, İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Tanıtım Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği işbirliğinde Hattat Ahmet Karahisar-i Kültür Merkezi binasında bulunan sergi salonunda hizmet verecek. Projenin ilk yapımı aşamasında, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof Dr Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a bilgi sunumu yapılan projede, Kültür Bakanlığı izni ve tahsis işlemleri tamamlanırken, İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Tanıtım Merkezi’nin Nisan ayında açılacağı bildirildi.

Türkiye’nin ilk Yumurta Müzesi Afyonkarahisar’da açılıyor

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