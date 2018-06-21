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"Türkiye'nin insani diplomasi gücü bir kez daha teyit edilmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu) Söz konusu raporla Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir" - "Ülkemiz, bu politikasını tüm insanlığın yararına olacak şekilde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir"

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin, dün yayımlanan Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'nda geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke olarak yer almasına ilişkin, "Söz konusu raporla Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi İngiltere'de bulunan "Development Initiatives" kuruluşu bünyesindeki "Küresel İnsani Yardım" programınca hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'nun dün yayımlandığı anımsatıldı.

"2017 yılına ait küresel verileri içeren raporda Türkiye, 8,07 milyar dolar insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'yi ABD (6,68 milyar dolar), Almanya (2,99 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,52 milyar dolar) ve Avrupa Birliği'nin (2,24 milyar dolar) takip ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raporda insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye, yüzde 0,85 ile birinci sırayı almış ve dünyanın 'en cömert ülkesi' unvanını korumuştur. Ülkemizi yüzde 0,17 ile Norveç ve Lüksemburg izlemiştir. Söz konusu raporla Türkiye’nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir.

Ülkemiz, bu politikasını tüm insanlığın yararına olacak şekilde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı insani yardım

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