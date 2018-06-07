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Türkiye'nin Irak'a su güvencesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Irak'a su güvencesi sürüyor

BAĞDAT (AA) Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Ilısu Barajı’ndan Irak'ın Dicle Nehri’ne su akışının devam edeceğini belirterek, "Bu andan itibaren Ilısu Baraj’ından Irak'ın Dicle Nehri’ne su akışı devam edecek." dedi.

"Iraklı dostlarımız için daha önceleri de Ilısu Barajı'nın kapaklarını açmıştık." diyen Yıldız, "Su dolumu için aldığımız ikinci erteleme kararıyla komşumuzun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımıza yeğlediğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Ilısu Barajı’nın 1 Temmuz’daki dolumu sırasında da Irak’a önemli miktarda su akışının süreceği müjdesini veren Büyükelçi Yıldız, "Türkiye olarak Irak'a su sorununu aşabilmesi için komşuluk ve kardeşlik temelinde gerekli dayanışmayı ve işbirliğini gösterecek." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Su

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