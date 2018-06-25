BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin istikrarının Avrupa ve Macaristan'ın çıkarına olduğunu ve dünkü seçim sonuçlarının Türkiye'nin istikrarına katkıda bulunacağını söyledi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve parlamento seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin istikrarı için güvenilir ve sözünde duran bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Szijjarto, ''Türkiye'nin istikrarı Avrupa ve Macaristan'ın çıkarına. Dünkü seçimler de buna katkıda bulunacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de istikrarın sağlanamaması durumunda Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki sığınmacı mutabakatının soru işaretine neden olacağına dikkati çeken Szijjarto, bunun da kısa bir süre içinde sığınmacı dalgasına yol açacağını kaydetti.

Szijjarto ayrıca, AB liderleri arasında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini de hatırlattı.

