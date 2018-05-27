Türkiye'nin kaynak tuzlarına yurtdışından yoğun talep

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Katkı maddesiz olması ve rafine edilmeden doğal olarak tüketime hazırlanması dolayısıyla önemi her geçen gün artan Türkiye'nin kaynak tuzları için yurtdışından yoğun talep geliyor.

Uzmanlara göre, vücudun temel işlevleri için vaz geçilmez nitelikte bulunan tuzun, fazla tüketimi zararlı olduğu gibi hiç tüketilmemesi de sodyum yetersizliği riskini doğuruyor. Tuz'un ana bileşini sodyum, vücutta asit-baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynarken, bu elementin yetersizliğinde kusma, zihinsel bulanıklık, yorgunluk, kas ağrıları ve solunum yetersizliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Aşırı tuz tüketimi de fazla sodyum alımı sebebiyle kan basıncının yükselmesine, hipertansiyona, kalp hastalıklarına, böbrek hastalıklarına yönelik risk oluşturuyor.

Öte yandan, damak tadı için oldukça önemli olan tuz kullanımında da birçok üründe olduğu gibi doğala yöneliş ön plana çıkıyor.

Son dönemde, önemi gittikçe daha çok anlaşılan kaynak tuzları ise içinde katkı maddesi bulunmaması ve tamamen doğal olarak, rafine edilmeden tüketime hazırlanması nedeniyle sağlık kaygısı duyan tüketicilerin ilk tercihleri arasına girdi.