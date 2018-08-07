Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi'nden ilk ziyaret Gagauz Özerk Yeri'ne

Sökmensüer, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Gagauz Halk Meclisi Başkanı Vladimir Kıssa ile bir araya geldi.

Büyükelçi Sökmensüer, güven mektubunu sunmasının ardından ilk ziyaretini ise yaklaşık 150 bin Gagauz'un yaşadığı Gagauz Özerk Yeri'ne gerçekleştirdi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Moldova'ya sağladığı mali ve teknik yardımlar için teşekkürlerini dile getiren İgor Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yapacağı resmi ziyarete büyük önem atfettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Dodon da Gürol Sökmensüer'e başarılar dileyerek, Türkiye ve Moldova arasındaki mevcut iş birliğinin artarak devamını arzu ettiğini vurguladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre sonra Moldova'yı ziyaret edeceğini belirten Sökmensüer, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye çıkartılacağını belirtti.

KİŞİNEV (AA) - Türkiye'nin yeni Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'a güven mektubunu sunduktan sonra ilk ziyaretini Gagauz Özerk Yeri'ne yaptı.

Gürol Sökmensüer, Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'nin özerklik sürecinde ve sonrasındaki desteklerinin değerlendirildiği görüşmelerde, "Gagauz soydaşlarımız, dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğümüz Moldova ile ilişkilerimizde önemli bir unsur ve dostluk köprüsüdür." dedi.

Gagauz Özerk Yeri'nin refahının ve kalkınmasının, güçlü bir

Moldova'nın ayrılmaz parçası olmakla sağlanabileceğini vurgulayan Büyükelçi Sökmensüer, Gagauzların hak ve menfaatlerinin korunmasıyla, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi için

çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti kapsamında Gagauz Özerk Yeri'ne de geleceğini dile getiren Sökmensüer, Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı, TİKA tarafından yaptırılan hastane ve anaokulu inşaatı ile Ankara Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gençlik merkezi inşaatı ve kültürevinin onarımı projelerini inceledi.

Sökmensüer, Gagauzya'da başkonsolosluk açmak için çalışmaların sürdüğünü de bildirdi.

