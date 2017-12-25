Türkiye'nin konuştuğu olayda korkunç ifadeler: Bunlar beni öldürecek!

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Deveci, tutuksuz sanıklar Mehmet Zengin, Hüseyin Aybak ve Hakan Çelik ile avukatları katıldı. Kazada yaralanan Ece Çelik ise tedavisinin sürmesi nedeniyle duruşmaya gelemedi.

Kafe işletmecisi tutuklu sanık Deveci, savunmasında olay günü Ece’yi evine götürdüğünü söyledi.

"BENİ BIRAKMA, BUNLAR BENİ ÖLDÜRECEK"

Ece'nin vedalaşırken kendisini öptüğünü ve aracın kapısını açmasıyla birlikte Hakan Çelik'in genç kıza "Sen neredesin?" diye bağırdığını öne süren Deveci, şöyle devam etti:

"Bu bağırma nedeniyle Ece arabadan inmek istemedi. Ben de kolundan tutup indirmek istemedim. Hüseyin elinde bir şeyle yanıma gelerek 'Sen buradan çek git' diyerek bana yumruk vurdu. Ben o an Hüseyin’in elinde silah olduğunu düşündüm. Dona kaldım. Hüseyin Ece'yi aldı. Ece, Hüseyin'e 'Ne yapıyorsun o benim arkadaşım' diye bağırdı. Ben aracı hareket ettirdim. Ece'nin 'İbrahim beni bırakma bunlar beni öldürecek' diye bağırdığını duydum. 30 metre gittikten sonra geri döndüm. Ece, durmamı istedi. Bu sırada Mehmet de koşarak geliyordu. İkisinin arasından geçtim. 15 metre gittikten sonra tekrar dönüş yaptım. Ece’yi almak için durduğumda Hüseyin’in elindekini bana doğrulttuğunu gördüm. Canımın derdine düşüp hızla olay yerinden uzaklaştım. Ece'yi ben yaralamadım."