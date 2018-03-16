HABER

Türkiye’nin köprüleri drone ile tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Kıtaları, köyleri ve kültürleri birleştiren Türkiye’nin farklı kentlerindeki köprüler, “Ülken İçin Uç” projesi kapsamında gönüllü drone pilotları tarafından çekildi.Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone (insansız hava aracı) pilotları, 1,5 yıl önce “Ülken İçin Uç” projesi ile bir araya geldi.

Kıtaları, köyleri ve kültürleri birleştiren Türkiye’nin farklı kentlerindeki köprüler, “Ülken İçin Uç” projesi kapsamında gönüllü drone pilotları tarafından çekildi.
Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen drone (insansız hava aracı) pilotları, 1,5 yıl önce “Ülken İçin Uç” projesi ile bir araya geldi. Proje kapsamında ilk olarak Türkiye’nin doğal güzellikleri konu alınarak farklı şehirlerden havadan görüntüler çekildi. Projenin ikinci aşamasında ise tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler drone ile çekilerek tanıtıldı. Projenin bu seferki konusu ise Türkiye’nin köprüleri oldu. 26 farklı şehirden 40 gönüllü drone pilotunun katıldığı proje ile çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Ülken İçin Uç projesi kapsamında köprülerin tanıtımının yapıldığı video klipte İstanbul, Trabzon, Elazığ, Van, Adana, Samsun, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Diyarbakır, Giresun, Balıkesir, İzmit, Uşak, Kahramanmaraş, Bayburt, Denizli, Edirne, Sivas, Artvin, Kırıkkale, Amasya, Rize, Gümüşhane, Konya ve Bursa illerindeki köprülerden görüntüler yer alıyor.

“Tamamı gönüllü pilotlardan oluşarak yapılan bir proje”
Ülken İçin Uç projesi koordinatörü ve görüntü yönetmeni Resul Hastürk, “Ülken İçin Uç projesi 1,5 yıl önce tamamı gönüllü pilotlardan oluşarak yapılan bir proje. Ülken İçin Uç projesi şu anda üçüncü projesi ile yayında. İlk projemizin konusu ülkemizin doğal güzellikleri oldu. İkinci projemizde ülkemizin camilerinin tanıtımını paylaşmak istedik. Üçüncü projemizde ise kimi zaman kıtaları birleştiren, kimi zaman köyleri birleştiren, tarihimizi anlatan, modernliği temsil eden köprülerimizi konu almak istedik. Bu projedeki amacımız hem ülkemizi dünyaya tanıtabilmek hem de drone ile ne kadar faydalı işler yapılabildiğini göstermektir” ifadelerini kullandı.

Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.