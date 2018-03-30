Türkiye’nin koroları Mersin’de

Türkiye’nin 38 korosu, ’Uluslararası Mersin Müzik Festivali’ kapsamında Mersin’de sanatseverlerle buluşacak.

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, ’19. Nevit Kodallı Korolar Şenliği’ne yeniden ev sahipliği yaparak Türkiye’nin dört bir yanından gelen koroları sanatseverlerle buluşturuyor. 20- 22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 3 gün süreyle 14.00-20.00 saatleri arasında toplam sekiz oturum olarak gerçekleşecek.

Üç gün sürecek şenliğe Mersin Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu, Mersin Polifonik Korolar Derneği Umut Işığı Korosu, Mersin Polifonik Korolar Derneği Nevit Kodallı Yetişkinler Korosu, Özel Toros Koleji Çocuk Korosu, Özel Toros Koleji İlkokul Korosu, Güney Gelişim Okulları Çocuk Korosu, Diyarbakır Ortadoğu Koleji Çocuk Grubu Korosu, Adana Çokfonik Amatör Çoksesli Korosu, Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 20.Yıl Korosu, Ankara Üniversitesi - ALEGRİA Korosu, Mersin Oda Korosu, Zihinsel Engelliler Vakfı Korosu - ZİÇEV, Akdeniz Boğaziçi Koleji Korosu, Antakya Polifonik Korolar Derneği Oda Korosu, Antakya Polifonik Korolar Derneği Regularis Korosu, Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu, Niğde Gençlik Merkezi Çocuk Korosu, Mezitli Ahmet Hocaoğlu Ortaokulu Korosu, Mezitli Belediyesi Sanat Evi Çocuk Korosu, Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu Korosu, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi, Dinle Burayı Çocuk Korosu, Adana BİLSEM Çocuk Korosu, Adana BİLSEM Çok Sesli Korosu, Antakya Doğa Koleji Okul Öncesi Korosu, İçel Sanat Kulübü - Polifolk KorosuPamukkale Üniversitesi Korosu, Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Çerkeş Namık Kemal Ortaokulu Çocuk Korosu, Ancora Korosu, Sevda Cenap And Vakfı Farkındalık Korosu, Pamukeli Korosu, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu, Cep Sahne Korosu, Kırıkkale Korosu, TOBAV Yetişkinler Korosu İzmir olmak üzere 38 koro katılıyor.

Tüm sanatseverlerin davetli olduğu etkinliğin ücretsiz olduğu bildirildi.