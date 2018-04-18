HABER

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Benin'de görev yapan Büyükelçi Kural'ın dün gece hayatını kaybettiğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu.

Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.

Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.

Kural, Kasım 2014’ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.

Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural vefat

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den iki haftada iki farklı seçim açıklaması!

Devlet Bahçeli'den iki haftada iki farklı seçim açıklaması!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.