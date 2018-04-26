Türkiye'nin kültürel mirası Başkent'te tanıtılıyor

Ankara Valiliğinin himayesinde düzenlenen "Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.
Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, toplumun hafızasından silinmek üzere olan kültürel değerleri, düzenlenen etkinlik sayesinde tekrar canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Bu kapsamda Türkiye'nin milli değerlerini halka aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Kurt, "Daha da geç kalmadan kendi kültürümüzü yeniden tanıtmak ve sevdirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımıza Kül Kedisi yerine Balkız'ı, Robin Hood yerine Köroğlu'nu öğreterek özümüze dönmeli ve kendi kültürümüzün fark edilmesini sağlamalıyız." dedi.
Böylece kültür turizmine de önemli katkı sağlanacağına dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:
"Dünyada sadece somut olmayan kültürel miras için yola çıkan azımsanmayacak bir turist sayısı var. Bundan dolayı kültür turizmini görmezden gelmemiz mümkün değil. Kültür turizmiyle ilgili daha fazla farkındalık oluşturabilmek için de bu fuar ayrı bir önem arz ediyor."
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise UNESCO'nun 17 Ekim 2003'te Paris'te düzenlenen 32. Genel Konferansı'nda, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'nin kabul edildiğini ve Türkiye'nin de bu sözleşmeye taraf olduğunu söyledi.
Türkiye'nin zengin bir kültürel mirasın taşıyıcısı olduğuna işaret eden İbiş, "Bilindiği üzere somut olmayan kültürel miras, UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar biçiminde tanımlamaktadır." ifadelerini kullandı.
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, "Sanatçı Tanıtım Kartı" uygulamasıyla halk kültürü alanında çalışmalarını yürüten sanatçıları, sanatlarını yaşatmaları yönünde teşvik ettiklerini anlatan İbiş, "Bugüne kadar 3 bin 688 sanatçı Bakanlığımızdan 'Sanatçı Tanıtım Kartı' almaya hak kazanmıştır." dedi.
- Kültürel değerler etkinlikte hayat buluyor
Etkinlikte, UNESCO tarafından koruma altına alınan sıra geceleri, aşıklık, yarenlik, Karagöz gibi kültürel değerler sergileniyor.
Türkiye'nin UNESCO tarafından kabul edilen kültürel mirasları arasında yer alan meddahlık, Mevlevi sema töreni, nevruz, Alevi-Bektaşilik geleneği, Mesir Macunu Festivali gibi kültürel değerler de etkinlikte hayat buluyor.
Anadolu'da hala önem verilen kına gecesi, asker uğurlama, damat tıraşı gibi ritüeller, örf ve adetlere uygun olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş cam üfleme, hüsnü hat sanatı, ahşap oymacılığı, bakırcılık gibi zanaatlar da tanıtılıyor.
Ayrıca telkari işlemeciliği, kukla, yazmacılık, kilim dokumacılığı, çalgı yapımı, cam altı resmi uygulama gibi sanatların atölye çalışmalarına da yer verilen etkinlik, 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı
'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Kim olduğu ortaya çıktı!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum