Türkiye'nin kültürel mirası Başkent'te tanıtılıyor

Ankara Valiliğinin himayesinde düzenlenen "Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, toplumun hafızasından silinmek üzere olan kültürel değerleri, düzenlenen etkinlik sayesinde tekrar canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin milli değerlerini halka aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Kurt, "Daha da geç kalmadan kendi kültürümüzü yeniden tanıtmak ve sevdirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımıza Kül Kedisi yerine Balkız'ı, Robin Hood yerine Köroğlu'nu öğreterek özümüze dönmeli ve kendi kültürümüzün fark edilmesini sağlamalıyız." dedi.

Böylece kültür turizmine de önemli katkı sağlanacağına dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Dünyada sadece somut olmayan kültürel miras için yola çıkan azımsanmayacak bir turist sayısı var. Bundan dolayı kültür turizmini görmezden gelmemiz mümkün değil. Kültür turizmiyle ilgili daha fazla farkındalık oluşturabilmek için de bu fuar ayrı bir önem arz ediyor."