AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Acıgöl, başta flamingolar olmak üzere, barındırdığı onlarca kuş çeşidiyle yurt içi ve yurt dışından hem kuş gözlemcilerinin hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar-Denizli sınırlarındaki Acıgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilen gölde, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş çeşidi olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından olan Acıgöl, doğal güzelliğiyle de fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Başmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar-Denizli il sınırlarında yer alan Acıgöl'ün doğa severler tarafından "kuş gölü" olarak anıldığını söyledi.

Başmakçı'nın tamamen Acıgöl'ün güzelliğiyle donatılmış halde olduğunu dile getiren Gönüllü, "İlçemize kıyısı olan Acıgöl'de 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türü bulunmaktadır. Gölde 10 binden fazla kuş yaşamaktadır. Acıgöl, flamingoların dünyadaki nadir üreme yaptığı alanlar arasındadır." dedi.