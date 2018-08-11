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Türkiye'nin kuş cenneti: "Acıgöl"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar ile Denizli sınırları arasında yer alan Acıgöl, içerisinde barındırdığı yüzlerce kuş, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisine görsel şölen sunuyor - Başmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü: - "İlçemize kıyısı olan Acıgöl'de 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türü bulunmaktadır. Gölde 10 binden fazla kuş yaşamaktadır. Acıgöl, flamingoların dünyadaki nadir üreme yaptığı alanlar arasındadır" - Frig Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özçelik: - "Acıgöl'de en çekici olan kuş türü flamingolar. Çok da fotojenik hayvanlar oldukları için fotoğraf severler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle de mayıs ile ekim ayına kadar fotoğraf tutkunları flamingo fotoğraflayabilirler"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Acıgöl, başta flamingolar olmak üzere, barındırdığı onlarca kuş çeşidiyle yurt içi ve yurt dışından hem kuş gözlemcilerinin hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar-Denizli sınırlarındaki Acıgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilen gölde, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş çeşidi olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından olan Acıgöl, doğal güzelliğiyle de fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Başmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar-Denizli il sınırlarında yer alan Acıgöl'ün doğa severler tarafından "kuş gölü" olarak anıldığını söyledi.

Başmakçı'nın tamamen Acıgöl'ün güzelliğiyle donatılmış halde olduğunu dile getiren Gönüllü, "İlçemize kıyısı olan Acıgöl'de 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türü bulunmaktadır. Gölde 10 binden fazla kuş yaşamaktadır. Acıgöl, flamingoların dünyadaki nadir üreme yaptığı alanlar arasındadır." dedi.

- "Doğal güzelliği olmayan hiçbir ilçede nefes alınamaz"

Gönüllü, kuş gözetlemek için yurt içinden ve dışından turistlerin Acıgöl'e yoğun bir şekilde geldiğini vurguladı.

Kuş cenneti olarak bilinen Acıgöl'ün her yıl suyunun çekildiğini aktaran Gönüllü, "Bizim en büyük üzüntümüz de budur. Suyun azalmasıyla birlikte flamingoların zarar görebileceğini düşünüyoruz. Bunları korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar doğal güzelliklerimiz. Doğal güzelliği olmayan hiçbir ilçede nefes alınamaz. Bu tür yerler, her zaman insanların yaşam alanlarıdır." diye konuştu.

- "Fotoğraf severler tarafından büyük ilgi görüyor"

Afyonkarahisar Frig Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özçelik de Acıgöl'ün, kentteki Eber Gölü, Frig Vadisi ve Akdağ gibi doğal güzellik alanlarından biri olduğunu belirtti.

Acıgöl'ün korunması ve geleceğe miras bırakılması gereken yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Özçelik, şunları kaydetti:

"Acıgöl, bir fotoğraf sever için Türkiye'de gezip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Özellikle ornito fotoğrafçılığı için. Bence onlar için burası uğrak yerlerden bir tanesi ve olması da gerekiyor. Çünkü burada, 160'ın üzerinde farklı kuş çeşidi mevcut. Acıgöl'de en çekici olan kuş türü flamingolar. Çok da fotojenik hayvanlar oldukları için fotoğraf severler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle de mayıs ile ekim ayına kadar fotoğraf tutkunları flamingo fotoğraflayabilirler."

- "Gölün en önemli özelliği flamingolar"

Ornito fotoğrafçısı Arif Birsen de Acıgöl'de başta flamingolar olmak üzere, sumru, angut ve onlarca farklı türlerde kuşun bulunduğunu aktardı.

Doğal güzellikleri ön planda olan Acıgöl'ün kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar tarafından yaz-kış sıklıkla ziyaret edildiğine dikkati çeken Birsen, "Gölün en önemli özelliği flamingolar. Hatta geçmiş dönemlerde onların başlıca üreme noktalarından birisiydi. Ancak son dönemlerde gölü besleyen su kaynaklarının yanı sıra yağışların azalmasından dolayı göl epeyce küçüldü. Bu da doğal yaşamı etkiledi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acıgöl Afyonkarahisar Denizli flamingo

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