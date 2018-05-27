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"Türkiye'nin Maldivleri" yaza hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, göz alıcı güzelliğiyle yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil: - "Bu özellikler dünyada iki yerde var, biri Maldivler'de biri de Türkiye'de bulunan Salda Gölü'nde" - "Alanın özelliğini bozmadan gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek adına birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Salda Gölü hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük bir beğeni topluyor" - Ziyaretçilerden Mustafa Mert Karademir: - "Beyaz kumsallar, yeşillikler, gölün maviliği ve dalgaların sesi insanı dinlendiriyor. İnsanlar buraya hafta sonlarında gelerek deşarj olabilirler"

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor.

Göz kamaştıran güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.

Burdur merkeze 56, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta bulunan, 110 kuş, 4 balık, 301 sucul ve karasal bitki türüne ev sahipliği yapan, uygun kamp alanlarıyla da turizmin hizmetinde olan "Türkiye'nin Maldivleri", yaz sezonuna hazır.

Göl kenarındaki tabiat parkına yapılan yeni düzenlemeler ve sosyal donatılarla ziyaretçilerin yeni sezonda daha iyi ağırlanması hedefleniyor.

- "Mars gezegeninin yüzey özelliklerini yakın"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine, Salda Gölü ve çevresinin 1989 yılından beri doğal sit alanı statüsünde olduğunu belirtti.

Salda Gölü'nün yapılan çalışmalar sonucu Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan magnezyum yüklü beyaz kayalara sahip olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Kamil, "Bu özellikler dünyada iki yerde var, biri Maldivler'de biri de Türkiye'de bulunan Salda Gölü'nde." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Salda Gölü Tabiat Parkında birtakım çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kamil, şunları kaydetti:

"Yazın ilk dönemleri olmasına rağmen ziyaretçi yoğunluğu var. Bundan dolayı alana büyük kır lokantasını kazandırdık. Ayrıca sosyal donatı malzemeleri, piknik üniteleri, masalar, yerleştirdik. Çocuklar için ahşap oyun alanı kurduk. Alanın özelliğini bozmadan gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek adına bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Salda Gölü hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük bir beğeni topluyor. Gün geçtikçe ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz. Ramazan ayında olmamıza rağmen belli bir yoğunluk var, ramazandan sonra okulların da kapanmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünmekteyiz."

Kamil, ziyaretçilerin Salda Gölü doğa harikasını gelip görmelerini, alanı kendi evleri gibi görüp korumalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Denizli'den gelen Fatma Işık Salda Gölü'nün yaşadıkları yere ile yakın olduğunu ifade ederek, "Gölün suyu berrak, kumsalı da beyaz, çok güzel. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak biliniyor, herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Afyon'dan gelen Gülten Akkaya ise Salda Gölü'ne arkadaşının tavsiyesi üzerine kumsalını ve suyunun berraklığını merak ettiği için geldiğini dile getirerek "Su çok güzel, doğayla iç içe bir yer. Ayrıca burada piknik yapılacak alanlar da var. Doğa ile baş başa güzel vakit geçirebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'den Salda Gölü'ne gezmeye gelen Mustafa Mert Karademir, buranın eşsiz bir mekan olduğunu belirterek, "Beyaz kumsallar, yeşillikler, gölün maviliği ve dalgaların sesi insanı dinlendiriyor. İnsanlar buraya hafta sonlarında gelerek deşarj olabilirler." dedi.

Ziyaretçi Doğan Çelebi de Bitlis'ten gelen arkadaşlarının Salda Gölü'nü merak ettiğini, burayı görmek istedikleri için geldiklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Salda Gölü yaz sezonu Yeşilova

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