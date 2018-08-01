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"Türkiye'nin Maldivleri"nde altyapı ve tesis çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nün, altyapı ve tesis çalışmalarıyla turizmin gözdesi olması hedefleniyor - Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Turist akınına uğrayan bu tabiat harikasının ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunabilecek şekilde donatılarak ülke turizmine hizmet vermesini amaçlıyoruz"

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nün, altyapı ve tesis ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla turizme daha fazla hizmet vermesi amaçlanıyor.

Doğal güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü'nde yaz sezonunda yaşanan yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle göl çevresinde oluşabilecek kirliğin önüne geçmek ve gölün doğal güzelliğinin muhafaza edilerek gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tesis ve altyapı çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün son yıllarda dünyanın tanıdığı bir marka haline geldiğini söyledi.

Salda Gölü'nün yaz sezonunda haftalık 30-40 bin civarında ziyaretçi aldığını vurgulayan Şıldak, Salda Gölü'nün koruma altında bir alan olduğunu hatırlattı.

Valilik olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gölün mevcut halinin tabiatla uyumlu şekilde temiz kalması için gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Şıldak, Salda Gölü'ne gerekli altyapı ve tesis çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.

"Turist akınına uğrayan bu tabiat harikasının ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunabilecek şekilde donatılarak ülke turizmine hizmet vermesini amaçlıyoruz." diyen Şıldak, şunları kaydetti:

"İmar planı çalışmaları devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasından sonra alan kullanımına ilişkin günü birlik ve konaklamalı turizme hizmet edecek tesislerin yapılması hız kazanacak. Göl çevresindeki altyapıda bulunan eksiklikler imar planıyla kısa sürede tamamlanacak. Gelecekte daha yoğun bir ziyaretçi sayısı beklendiği için buraya gelen turistlerin konaklaması, gölden daha sağlıklı bir şekilde faydalanması, yeme içme ve günlük diğer ihtiyaçların tam olarak karşılanması için tesis ihtiyacımız var. Zaman içinde çalışmalar daha da yoğunlaşacak ve haftalık 100 binlerle ifade edilebilecek ziyaretçi sayısını Salda Gölü kıyısında görme şansına sahip olacağız."

Vali Şıldak, Burdur'un Salda Gölü'nün yanında diğer kültürel ve tabiat varlıkları açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Burdur Valisi Hasan Şıldak Salda Gölü Yeşilova

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