Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Rus Bakan Yardımcısıyla görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov ile görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diriöz ile İvanov'un Moskova'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve uluslararası konuları istişare ettikleri belirtildi.
Tarafların, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ifade edilen görüşmede, Türk ve Rus vatandaşlarının karşılıklı olarak seyahatlerinin basitleştirilmesi konusunun da ele alındığı kaydedildi.
Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!
Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
'Anne ben cepheye gidiyorum': Suriye'de ölen Rus paralı askerler
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum