"Türkiye'nin Mühendis Kızları" rol modelleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında 10 ilden 50 pilot okulda "Rol Model Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MEB, UNDP ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında 10 ilden 50 pilot okulda "Rol Model Buluşmaları" yapıldı. Proje gönüllüsü olan tecrübeli kadın mühendislerin birer rol model olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaştıkları buluşmalar tamamlandı.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla ve Siirt olmak üzere 10 ilde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 50 lisede uygulanmakta olan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi Lise Programı ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.