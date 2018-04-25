"Türkiye'nin mültecilere desteği benzersiz"

BRÜKSEL (AA) - Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin politikaları uluslararası toplum tarafından "benzersiz bir cömertlik" olarak nitelendirildi.
Brüksel'de 85 ülkenin temsilcileri ve onlarca sivil toplum örgütünün katılımıyla iki gündür devam eden "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferansın ardından yayımlanan "Türkiye ortaklık belgesi"nde övgülere yer verildi.
Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilen belgede, "Suriye krizi başladığından bu yana Türk halkı ve hükümeti mültecileri destekleme konusunda benzersiz bir cömertlik gösterdi. Aynı çabayı Türkiye mültecilerin ulusal sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetlere uyum sağlamaları için de gösterdi." ifadesi kullanıldı.
Belgede, neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 3,5 milyonun üzerinde mültecinin Türkiye tarafından misafir edinildiği belirtilerek, Suriye'de krizin devam ettiği, Türk hükümeti ve halkına yönelik uluslararası toplumun desteğinin sürmesi gerektiği kaydedildi.
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