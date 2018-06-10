Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğinde iftar

NAİROBİ (AA) - Kenya'da Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğince düzenlenen iftarda, ülkedeki Türk vatandaşları bir araya geldi.
Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun ev sahipliğinde başkent Nairobi'deki Büyükelçilik bahçesinde iftar programı gerçekleştirildi.
Programa Kenya'da yaşayan Türk vatandaşları ve iş adamları ile yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, askeri ve din ataşeliği yetkilileri katıldı.
Büyükelçi Miroğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, Kenya'da yaşayan Türk vatandaşlarının ramazan dolayısıyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Yaklaşık 70 kişinin katıldığı iftar programında, davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.
İftara katılan Kenya vatandaşı Brian Omondi, Türk Büyükelçiliğinin Hristiyan ve Müslüman ayırmaksızın konuklarını iftara davet ettiğini anlatarak, böyle önemli bir güne katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Omondi, iftar programı sayesinde Müslümanlar için kutsal ay olan ramazana ve oruç hakkında birçok şeye bire bir tanıklık etme şansı bulduğunu kaydetti.
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