HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bir 'Haçlı duvarı' var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu beraber aşacağız"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu beraber aşacağız." dedi.

Kahraman, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Kahraman, Başkan Hüseyin Sözlü ile bir araya geldi. Kahraman, burada yaptığı konuşmada, güçlü belediyelerin güçlü Türkiye demek olduğunu söyledi.

Belediyelerin çok güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Kahraman, "Eskiden belediyelerimiz somurtkan, ulaşılmaz devlet memuru hüviyetindeydi. Bu yıkıldı, halkla bütünleşti. Devlet-millet kaynaşması meydana geldi. Türkiye'nin gelişmesinde belediyelerin çok büyük rolü var. Eski anlayış değişti, bütünleşme oldu." diye konuştu.

Kahraman, geçmiş yıllarda belediyelerin açtığı iftar çadırlarının bazı kesimler tarafından eleştirildiğini anımsatarak "Bazıları iftar çadırıyla alay ettiler, 'Olmaz, sadaka mı dağıtıyorsunuz?' diyenler oldu ama sonra elzem olduğu anlaşıldı. Bütün belediyeler, hangi partiden olursa olsun bu görevi yerine getiriyor. Belediyeler bütünleşmeyi sağlayan kurumlar. Nice hizmetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Siyasi partileri bir elin parmaklarına benzeten Kahraman, isimlerinin farklı ancak milli menfaatlerinin ortak olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"İşte bu 15 Temmuz'da oldu. O gece 3 siyasi parti meclisteydi. AK Parti, CHP ve MHP. Ertesi gün olağanüstü toplantıya çağırmıştım, olağanüstü toplantılar Meclis Başkanının doğrudan daveti veya yüzde 10 milletvekilinin imzasıyla oluyor. Orada da 4 parti vardı ve ortak bir deklarasyon yayınlandı. Gelişmemizi dünya istemiyor, zıplıyoruz. Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu beraber aşacağız. Hizmetlerimizi daha iyi yapacağız."

Konuşmaların ardından Kahraman ve Sözlü, birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.

- "Önümüzü kesmek isteyenlerin hevesi kursaklarında kalsın"

Daha sonra Birlik Vakfı Adana Şubesini ziyaret eden Kahraman, burada yaptığı konuşma sırasında yağmurun başlaması üzerine, Adana'ya rahmetle geldiklerini söyledi.

Kahraman, vakfın yöneticilerine başarılı çalışmalar dileyerek vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirtti.

24 Haziran seçimlerinin de yaklaştığını anımsatan Kahraman, "Önümüzü kesmek isteyen şer güçlerin hevesi inşallah kursaklarında kalsın. Birlik bütünlük kardeşlik içerisinde Türkiye çok daha iyi yerlere gelsin inşallah." dedi.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!
Otomobil, devrilen TIR ile kolon arasında sıkıştı-1Otomobil, devrilen TIR ile kolon arasında sıkıştı-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.