"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bir 'Haçlı duvarı' var"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu beraber aşacağız." dedi.

Kahraman, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Kahraman, Başkan Hüseyin Sözlü ile bir araya geldi. Kahraman, burada yaptığı konuşmada, güçlü belediyelerin güçlü Türkiye demek olduğunu söyledi.

Belediyelerin çok güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Kahraman, "Eskiden belediyelerimiz somurtkan, ulaşılmaz devlet memuru hüviyetindeydi. Bu yıkıldı, halkla bütünleşti. Devlet-millet kaynaşması meydana geldi. Türkiye'nin gelişmesinde belediyelerin çok büyük rolü var. Eski anlayış değişti, bütünleşme oldu." diye konuştu.

Kahraman, geçmiş yıllarda belediyelerin açtığı iftar çadırlarının bazı kesimler tarafından eleştirildiğini anımsatarak "Bazıları iftar çadırıyla alay ettiler, 'Olmaz, sadaka mı dağıtıyorsunuz?' diyenler oldu ama sonra elzem olduğu anlaşıldı. Bütün belediyeler, hangi partiden olursa olsun bu görevi yerine getiriyor. Belediyeler bütünleşmeyi sağlayan kurumlar. Nice hizmetler diliyorum." ifadesini kullandı.