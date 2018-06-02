"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bir 'Haçlı duvarı' var"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu beraber aşacağız." dedi.
Kahraman, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Kahraman, Başkan Hüseyin Sözlü ile bir araya geldi. Kahraman, burada yaptığı konuşmada, güçlü belediyelerin güçlü Türkiye demek olduğunu söyledi.
Belediyelerin çok güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Kahraman, "Eskiden belediyelerimiz somurtkan, ulaşılmaz devlet memuru hüviyetindeydi. Bu yıkıldı, halkla bütünleşti. Devlet-millet kaynaşması meydana geldi. Türkiye'nin gelişmesinde belediyelerin çok büyük rolü var. Eski anlayış değişti, bütünleşme oldu." diye konuştu.
Kahraman, geçmiş yıllarda belediyelerin açtığı iftar çadırlarının bazı kesimler tarafından eleştirildiğini anımsatarak "Bazıları iftar çadırıyla alay ettiler, 'Olmaz, sadaka mı dağıtıyorsunuz?' diyenler oldu ama sonra elzem olduğu anlaşıldı. Bütün belediyeler, hangi partiden olursa olsun bu görevi yerine getiriyor. Belediyeler bütünleşmeyi sağlayan kurumlar. Nice hizmetler diliyorum." ifadesini kullandı.
Siyasi partileri bir elin parmaklarına benzeten Kahraman, isimlerinin farklı ancak milli menfaatlerinin ortak olduğunu anlatarak şunları kaydetti:
"İşte bu 15 Temmuz'da oldu. O gece 3 siyasi parti meclisteydi. AK Parti, CHP ve MHP. Ertesi gün olağanüstü toplantıya çağırmıştım, olağanüstü toplantılar Meclis Başkanının doğrudan daveti veya yüzde 10 milletvekilinin imzasıyla oluyor. Orada da 4 parti vardı ve ortak bir deklarasyon yayınlandı. Gelişmemizi dünya istemiyor, zıplıyoruz. Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu beraber aşacağız. Hizmetlerimizi daha iyi yapacağız."
Konuşmaların ardından Kahraman ve Sözlü, birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.
- "Önümüzü kesmek isteyenlerin hevesi kursaklarında kalsın"
Daha sonra Birlik Vakfı Adana Şubesini ziyaret eden Kahraman, burada yaptığı konuşma sırasında yağmurun başlaması üzerine, Adana'ya rahmetle geldiklerini söyledi.
Kahraman, vakfın yöneticilerine başarılı çalışmalar dileyerek vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirtti.
24 Haziran seçimlerinin de yaklaştığını anımsatan Kahraman, "Önümüzü kesmek isteyen şer güçlerin hevesi inşallah kursaklarında kalsın. Birlik bütünlük kardeşlik içerisinde Türkiye çok daha iyi yerlere gelsin inşallah." dedi.
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