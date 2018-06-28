Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tescili tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, yüzde 19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak ettiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve tescil işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türkiye'nin Otomobili Projesi şirket kuruluşu hakkında bilgilere yer verildi.
Açıklamada, "2 Kasım 2017 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, şirketimizin tarafı olduğu Ortak Girişim Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan ve şirketimizin yüzde 19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak ettiği 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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