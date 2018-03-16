Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinden PKK/YPG açıklaması

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, Fransa genelinde yaşanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğinden son zamanlarda yaşanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca Fransa genelinde yapılan ve son zamanlarda şiddet boyutu da kazanmakta olan gösteri ve eylemler son günlerde, Marsilya ve Paris’te yaşayan vatandaşlarımızın araç ve işyerlerine yönelik kundaklama olayları ile yeni bir boyut kazanmıştır. Marsilya’da 5 ve 10 Mart geceleri iki vatandaşımıza ait araçlar park halindeyken kundaklanmış, 11 Mart gecesi ise bir vatandaşımıza ait bir kafe yine aynı şekilde bir saldırıya uğramıştır. Son olarak, yine 11 Mart Pazar gecesi Paris bölgesinde 04.00 sularında, kadın hakları, sanat, kültür ve eğitim alanlarında, Fransız yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren bir derneğimizin başkanı ve eşine ait iki araç yeni bir kundaklama saldırısına maruz kalmıştır. Terör örgütü mensuplarının alenen üstlendikleri ve bazılarının video görüntülerini pervasızca paylaştıkları bu terör eylemlerini lanetliyoruz. Bu saldırıların faillerinin yakalanarak, en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için Fransız makamlarıyla işbirliği içinde hareket edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2 Mart 2018 tarihinde, Fransa’nın hemen her bölgesinden 352 Fransız-Türk dostluk derneğinin ortak imzasıyla yayınlanan bildiride, Fransız makamlarından PKK terör örgütünün yasadışı faaliyetlerine karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, suç işleyen PKK mensuplarının tespit edilerek, yargı önüne çıkarılması talep edilmişti. Aynı bildiride, Fransa’daki Türk toplumuna itidal çağrısında bulunularak, Fransız makamlarıyla işbirliği telkininde bulunulmuştu. Karşı karşıya kalınan bu son saldırılar, derneklerimizce yapılan tarihi çağrının önemini, haklılığını ve yerindeliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu konu, Fransa’da yaşayan Türk toplumunun ihtiyaç ve hassasiyetleri ile Fransa-Türkiye ilişkilerinin çerçevesini de çizen uluslararası yükümlülükler dahilinde, Fransız makamları nezdinde dikkatle izlenmeye devam edecektir" denildi.