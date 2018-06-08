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Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğinden iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğinden iftar programı

PODGORİCA (AA) - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği tarafından, Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bağlı Tuzi Belediyesinde iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip'in ev sahipliğindeki iftar programına, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic, Meclis Başkan Yardımcısı Genci Nimanbegu ve Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, Türk kurumlarından yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Tuzi'deki Mehmet Fatih Medresesi'ndeki iftar programında konuşan Büyükelçi Galip, programın, ramazan ayının beraberinde getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma gibi değerleri hatırlama fırsatı doğurduğunu söyledi.

Galip, Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin çok iyi bir seviyede olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
büyükelçilik iftar Karadağ Podgorica Ramazan

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