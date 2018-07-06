Fotoğrafçılık eğitimi sonrasında katılımcı gençlerden 7 grup oluşturulacak ve grupların Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde kendi kültürlerini yerinde görmeleri ve tanımaları sağlanacak. Proje kapsamında gençlerin ekip çalışması ile birlikte araştırma yapmaları ve gitmedikleri yerleri birlikte keşfetmeleri için gezi atölyeleri de oluşturulacak.

Üniversitelerin fotoğrafçılık bölümünde okuyan gönüllü 20 öğrenci projeye katılan gençlere koçluk yaparak, hem teorik bilgilerini pratiğe dökme hem de proje katılımcılarına aktarma fırsatı bulacak.

Projeye başvuran gençlerle gerçekleştirilen sözlü mülakatta, yaş, fotoğrafçılık, geziye olan ilgi, daha önce memleketlerine gidip gitmedikleri gibi kriterler doğrultusunda değerlendirme yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'dan Yola Çıkıyoruz, Gençlerimizi Kökleriyle Buluşturuyoruz" sloganıyla hayata geçirilen projenin sözlü değerlendirme görüşmeleri Sirkeci'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası'nda başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gidememiş gençlere yönelik "Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Projesi"ni hayata geçirdi.

Gençler burada alacakları kararlar neticesinde geziler düzenleyecekler. Proje ile katılımcılar kendi yöre kültürlerine ilişkin keşiflerini ve deneyimlerini fotoğraflamanın yanında birer kısa film çekecek. Projenin sonunda ise bir sergi açılacak.

- Gençler kültürel kimliklerini tanıyacak

İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gençlerin kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlamaya yönelik olarak hayata geçirildi.

Proje, farklı yerel kültürlerden gençleri bir araya getirerek, diğer kültürleri tanımalarını, farklılıklara saygı duymaları konusunda farkındalık oluşturmayı ayrıca kuşaklar arası etkileşim kurulmasını hedefliyor.

Türkiye'nin Renkleri - İstanbul'un Kimlikleri Projesi 2019 yılının sonuna kadar devam edecek. Yoğun katılımın olduğu projede 2. grubun başvuru ve mülakatları 1-30 Eylül'de gerçekleşecek. Proje ile ilgili "www.turkiyeninrenkleri.istanbul" internet sitesinden ve "0212-522 3790" numarasından ayrıntılı bilgi alınabilecek.

