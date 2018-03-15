Türkiye'nin, Roma konferansına katılması

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek konferansa katılmasının, Lübnan'ın istikrarına verdiği ehemmiyetin göstergesi olduğunu belirtti.
Erciyes yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan ordusu ile emniyet güçlerinin kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen Roma-2 Konferansı'na savunma bakanlığı düzeyinde katılacağını kaydetti. Erciyes açıklamasında, "Türkiye'nin konferansa katılması, kardeş ve dost ülke Lübnan'ın istikrarı ve egemenliğinin korumasına verilen ehemmiyetin göstergesidir." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin konferansta açıklayacağı yardımlara ek olarak, 11 Mart'ta Beyrut'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıları için 148 çeşit yedek parçanın gönderildiğini, bunların silahlı kuvvetlere teslim edileceğini aktaran Erciyes, bu sevkiyatın iki ülke silahlı kuvvetleri arasında 2016'da imzalanan Askeri Alanda Lojistik Hibe Anlaşması doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.
Erciyes, Türkiye'nin Lübnan'a askeri yardım programını, 2015 yılından bu yana yurt dışı yardım programı kapsamına aldığını ifade etti.
Roma-2 Konferansı'nda, Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Kanada, Japonya, Çin, Avustralya, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin yanı sıra Arap Birliği, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO da temsil edilecek.
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