Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı planlayan 4 kişi yakalandı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), 2016'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişiyi seslerinden tespit ettiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin Fas asıllı olduğu, 3'ünün Hollanda'da, diğerinin de Belçika'da yakalandığı ifade edildi.

Rotterdam Mahkemesi geçen sene, ülkede terör saldırısı yapmayı planlayan 31 yaşındaki terör sanığına 4 yıl hapis cezası vermişti.

Rotterdam Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, sanığın evinde, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, kalaşnikof tüfek, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında bomba yapımını gösteren bir kılavuz bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası aldığı belirtilmişti.

AIVD, DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sanık, Başkonsolosluğa gelen kişilerin çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir şeyi yapmacağını savunmuştu.