HABER

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı planlayan 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı planlayan 4 kişi yakalandı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), 2016'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişiyi seslerinden tespit ettiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin Fas asıllı olduğu, 3'ünün Hollanda'da, diğerinin de Belçika'da yakalandığı ifade edildi.

Rotterdam Mahkemesi geçen sene, ülkede terör saldırısı yapmayı planlayan 31 yaşındaki terör sanığına 4 yıl hapis cezası vermişti.

Rotterdam Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, sanığın evinde, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, kalaşnikof tüfek, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında bomba yapımını gösteren bir kılavuz bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası aldığı belirtilmişti.

AIVD, DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sanık, Başkonsolosluğa gelen kişilerin çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir şeyi yapmacağını savunmuştu.

Bir ülke daha Suriye konusunda kararını verdiBir ülke daha Suriye konusunda kararını verdi
Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndüÜlke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldüPKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda terör Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.