Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç'a ödül

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi (AUBIH) tarafından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'a "Liderlik Ödülü" takdim edildi.
Saraybosna'da bulunan üniversite tarafından, tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılan Büyükelçi Koç, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine katkısından dolayı ödüle layık görüldü.
Milli marşların okunmasının ardından ödülünü alan Koç, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversitede sadece akademik bir yeterlilik kazanmadığını, aynı zamanda eleştirel ve analitik düşünme becerileri öğrendiğini, bu değerli becerinin iş hayatında öncülük yapacağını söyledi.
Eleştirisel ve analitik düşünmenin öğrencileri başkalarının değil, kendi yollarından gitmelerini sağlayacağını dile getiren Koç, bağımsız düşüncenin kişilerin geleceğini aydınlatacağını ifade etti.
Koç, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'de kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini anımsatarak, 251 masum insanın hain kalkışma sırasında yaşamını yitirdiğini ve binlerce insanın da yaralandığını hatırlattı.
FETÖ'nün ideoloji ve metodolojisine daha derinden bakıldığında, gizli bir örgüt olduğunun görüldüğünü belirten Koç, bu terör örgütünün kendisini Türkiye ve dünyada bir eğitim hareketi gibi gösterdiğini ve gizli faaliyetlerini bu kurumlar aracılığıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.
Koç, FETÖ'nün okulları aracılığıyla parlak ve genç akıllara fikirlerini aşıladığına dikkati çekerek, bu grup için okulların birer insan kaynağı olduğunu ve beyinlerini yıkadıkları kişilerle devlet içine gizlice sızdıklarını söyledi.
Daha iyi ve güvenli bir gelecek, barışın hakim olduğu bir dünya için eğitim kurumlarının doğru ellerde ve adreslerde olması gerektiğini kaydeden Koç, mezun olan öğrencilere eleştirisel ve bağımsız düşünceden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Ödül töreninin ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.
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