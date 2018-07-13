Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç'a ödül

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi (AUBIH) tarafından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'a "Liderlik Ödülü" takdim edildi.

Saraybosna'da bulunan üniversite tarafından, tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılan Büyükelçi Koç, Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine katkısından dolayı ödüle layık görüldü.

Milli marşların okunmasının ardından ödülünü alan Koç, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversitede sadece akademik bir yeterlilik kazanmadığını, aynı zamanda eleştirel ve analitik düşünme becerileri öğrendiğini, bu değerli becerinin iş hayatında öncülük yapacağını söyledi.

Eleştirisel ve analitik düşünmenin öğrencileri başkalarının değil, kendi yollarından gitmelerini sağlayacağını dile getiren Koç, bağımsız düşüncenin kişilerin geleceğini aydınlatacağını ifade etti.

Koç, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'de kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini anımsatarak, 251 masum insanın hain kalkışma sırasında yaşamını yitirdiğini ve binlerce insanın da yaralandığını hatırlattı.