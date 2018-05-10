Türkiye'nin Suriyeliler için çabaları İngiliz Parlamentosunda övüldü

Suriye'deki savaş ile bunun bölge halkı üzerindeki etkilerinin ele alındığı sempozyumda özellikle Türkiye'nin sığınmacılar için sarfettiği çabalara değinildi.

Sempozyuma, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) basın yetkilisi Matthew Saltmarsh, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi Kamu Bilgi ve İletişim Yöneticisi Abby Dwommoh, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, dünya genelinde sığınmacıların haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi İngiltere Şubesince organize edilen ve ana muhalefetteki İşçi Partisinin Milletvekili Faisal Rashid'in ev sahipliğinde başkent Londra'daki tarihi parlamento binasında "Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye" başlıklı sempozyum düzenlendi.

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosunda gerçekleşen oturumda, Türkiye, Suriyelilere yönelik yardım çabaları ile sığınmacı krizine müdahalesindeki çalışmalarından dolayı övüldü.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik izlediği "açık kapı politikasının" takdir edildiği etkinlikte konuşan BMMYK basın yetkilisi Saltmarsh, katılımcılara, "Dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi hangisidir?" diye sordu.

Bu soruyu her sorduğunda çeşitli cevaplar aldığını ifade eden Saltmarsh, "Çok nadiren Türkiye deniyor. Yani bu, dünyada sanırım şaşırtıcı derecede az bilinen bir gerçek. Türkiye dışında hiçbir ülke Suriye'nin evsiz ve şokta olan nüfusuna daha fazla kalacak yer sağlayamadı." dedi.

Suriye'de yerlerinden edilenlerin korunması, Türkiye'ye entegrasyonları, ücretsiz sağlık ve eğitim olanaklarından faydalanması ve çalışabilmesi gibi Türk hükümetinin sunduğu yardım ve destek çalışmalarından övgüyle bahseden Saltmarsh, "Türkiye'nin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olması, hükümetin BM kurumlarının çabalarını koordine ederek, sığınmacı (krizine) müdahalede başı çekiyor olmasıdır." şeklinde konuştu.

IOM'nin Türkiye Ofisi Kamu Bilgi ve İletişim Yöneticisi Dwommo da "Hem Suriyeli hem de Suriyeli olmayan sığınmacılara yardım sağlamada Türk hükümetiyle ortak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Türk hükümetinin destekleriyle Türkiye'nin güneydoğu bölgesi boyunca merkezler kurulmasına yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

BMMYK kayıtlarına göre Türkiye, 3,6 milyon Suriyeli ile binlerce Afgan, Somalili ve Iraklıya evsahipliği yapıyor.

