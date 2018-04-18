BAKÜ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, işgal devleti olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin tarihinde adalet vardır. Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık. Her zaman mazlumların yanında, onlarla birlikte bir arada yaşayabilme arzusunda ve çabasında olduk." dedi. Bakan Bak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bak, toplantının İİT üye devletleri ve halkları için çok önemli bir zamana denk geldiğini, çevrelerindeki büyük güçlükleri cesaretle karşılarken, yapıcı bir güç olarak gençliğin potansiyelinden yararlanmaları gerektiği hususunda mutabık olduklarını, bu yüzden, gençliği güçlendirmek için ortak stratejiler geliştirip uygulamaları gerektiğini belirtti. "Bizim için Müslümanların el ele ve omuz omuza verebilmesi, zorlukların üzerinden hep beraber gelebilmesi, dünyayı değiştirebilecek bir gücün doğumuna vesile olacaktır." diyen Bak, İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik yaptıkları girişimlerin dünyaya örnek teşkil edeceğini ve gelecek nesillere kuvvetli bir zemin oluşturacağını kaydetti.

Gençliğin rolünün, genç işsizliği yüzünden sosyo-ekonomik bir yükümlülük olarak görülmemesi, medeniyet ve kültürün değerleriyle uyumlu şekilde yapıcı ve ilerici bir role dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Bak, "Batı dünyasında İslamofobi akımları yükselişteyken ve şiddete varan aşırıcılık ve terörizm İslam dünyası ile ilişkilendiriliyorken, bu kötü niyetli propaganda, saldırı ve damgalamaya karşı koymak için üzerimizde büyük sorumluluk vardır. Özellikle İslam dinini dayanak gösterip Müslüman gençler arasında aşırıcı ideolojiler ve düşünceler yayarak Müslümanlıktan sapmalarına ve uzaklaşmalarına vesile olan terör örgütleri ile mücadele edilmesinde iş birliği içinde bulunmamız gerekmektedir. Bu nedenle bizler, İİT bünyesinde ve uluslararası toplum nezdinde sürekli eylemde bulunarak, Müslüman gençliğin doğru mesajını yaymak için daha çok çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, sadece kendi ulusal güvenliği için değil aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrarın korunması için de bütün terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü hatırlatan Bak, şöyle konuştu:

"Derdimiz teröristlerdir. İşgal devleti olmadığımızı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi onun örnekleri batıdadır. Ülkelerimizin işgal karşıtı olduğunun göstergesi zaten İİT'nin kuruluş kararında açıkça yer almaktadır.

Türkiye'nin tarihinde adalet vardır. Zulüm ve zalim ile hiçbir zaman birlikte olmadık. Her zaman mazlumların yanında, onlarla birlikte bir arada yaşayabilme arzusunda ve çabasında olduk." Türkiye Cumhuriyeti olarak, İİT üye ülkeleri ile gençlik ve spor başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliği zeminleri oluşturma gayreti içinde olduklarını söyleyen Bak, "Ülkemizde sayıları 300'ü bulan gençlik merkezlerimiz ve 37 gençlik kampımız ile gençliğe yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ilişkin bilgi ve tecrübemizi sizlerle paylaşmaya da her zaman hazır olduğumuzu bildiririm. Filistin, barış ve güvenlik, ekonomik iş birliği, kalkınma, insani yardım ve yakınlaşma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda İİT bünyesinde ortak eylemlere ve uluslararası iş birliğine verdiğimiz desteği sürdürmeyi taahhüt ediyoruz." dedi.

Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Küresel çatışmaların bütün fay hatları İslam dünyasının kalbinden geçmektedir. İbni Haldun’un dediği gibi coğrafya kaderdir. Biz de bu kaderin bir parçasıyız. Bu gerilimlerin tümünden salimen çıkmak ve ortak medeniyet mirasımızı yarınlara aktarmak ise ancak bir arada olmakla mümkündür. Bu birliği tesis etmek için önemli fırsatlardan biri de iştirak ettiğimiz İslam Oyunları gibi organizasyonlardır. Birlikte ter döküp emek harcayacağımız, birlikte heyecanlanıp birlikte sevineceğimiz böyle faaliyetler, bizi ortak bir duygunun etrafında bir araya getirmektedir." 2021'de düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacak olmasından dolayı farklı bir heyecan taşıdıklarını vurgulayan Bak, İİT ülkelerinin sporcularını ağırlamaktan mutlu olacaklarını belirtti. - "Suriyeli gençlerin kaderi bizim için özel önem taşımaktadır" Gençlik ve spor alanlarındaki ortak eylemlerde çatışma bölgelerinde yaşayan gençler ile Batı ülkelerindeki Müslüman gençler gibi İİT üyesi olmayan devletlerdeki azınlık durumundaki Müslüman gençlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı: