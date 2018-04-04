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Türkiye’nin tek silah sanayisi Konya’da kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, av tüfeği üretiminin gözde adreslerinden olan Beyşehir’e bağlı Üzümlü Mahallesine Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi kurulacağını söyledi.Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından Kızılcabelen mevkiinde imara açılan 80 bin metrekarelik alanda kurulacak Silahçılar Küçük Sanayisinin, yerleşim merkezinde av tüfeği üretimi yapan firmaları da burada tek bir çatı altında buluşturacağını söyledi.

Türkiye’nin tek silah sanayisi Konya’da kuruluyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, av tüfeği üretiminin gözde adreslerinden olan Beyşehir’e bağlı Üzümlü Mahallesine Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi kurulacağını söyledi.
Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından Kızılcabelen mevkiinde imara açılan 80 bin metrekarelik alanda kurulacak Silahçılar Küçük Sanayisinin, yerleşim merkezinde av tüfeği üretimi yapan firmaları da burada tek bir çatı altında buluşturacağını söyledi. Üzümlü’de 2012 yılında kurulan Üzümlü Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yürütülen çalışmalarla kurulması planlanan sanayi sitesinde biner metrekareden oluşan ve her birisi birer fabrika niteliğinde faaliyet gösterecek 50 sanayi tipi yapının inşa edileceğini vurgulayan Özaltun, “Başkanlığını aynı zamanda Üzümlü Mahallemizin Muhtarı olan Salih Özparlak’ın yürüttüğü Kooperatif tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerek hazineden, gerekse şahıslardan arazi temini ve alımı faaliyetleri gerçekleştirildi. Belediye olarak da bu bölgeyi sanayi bölgesi olarak imara açtık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ise buradaki firmalara yüzde 60 oranında inşaat desteği sağlıyor. Sanayi Sitemizin iki yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Belediye olarak biz de altyapı ve hafriyat çalışmalarına destek vereceğiz. Sanayi Sitemiz tamamlanıp hizmete girdiğinde, yerleşim merkezinde faaliyet gösteren av tüfeği üretimi gerçekleştiren firmalarımız tesislerini buraya taşıyacak. Burası, artık yeni dönemde Üzümlü ’de av tüfeği üretiminin yeni merkezi haline gelecek. Bu sitenin bitirilmesi, aynı zamanda yaşanan işyeri sorununu bir nebze de olsa çözüme kavuşturacak. Halen Üzümlü mahallemiz, yıllık ortalama 360 bin adet av tüfeği üretimi yapılan bir yerleşim merkezi. Sanayi Sitesi devreye girdiğinde, buradaki tesislerde üretim miktarının daha da üst noktalara gelmesini öngörüyoruz. Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi ile Üzümlü Mahallemizdeki av tüfeği üreticilerimizin esas hedefi; savunma sanayisine ve MKE’ye yönelik üretime başlayabilmek. Bu sanayi sitesinde oluşturulacak altyapı, bu hedefe de ulaşmalarında önemli bir imkan sağlayacak. Halen av tüfeği sektöründe 120 civarında firmanın faaliyet gösterdiği Üzümlü Mahallesi, buradaki yeni üretim adresiyle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da yakın gelecekte daha söz sahibi bir konuma gelecek. Biz buna yürekten inanıyoruz ve üreticilerimize elimizden her türlü desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin tek silah sanayisi Konya’da kuruluyor

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