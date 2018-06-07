Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden iftar programı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin verdiği iftar, Gürcistan'daki Müslümanları ve yabancı ülkelerin misyon temsilcilerini bir araya getirdi.

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen iftar programına, Gürcistan'daki yabancı misyon temsilcileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Hristiyan ve Müslüman din adamları, siyasetçiler, Türk, Gürcü ve Azeri iş adamları katıldı.

Program, Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Pr. Dr. Nebi Gümüş'ün iftar duasıyla başladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, burada yaptığı konuşmada, davetlilere katılımları için teşekkür ederek, "Bugün iftar açılışında bir duamız oldu. Barış, kardeşlik, birlik istedik. Bugün bunları, ev sahibi dost Gürcistan, bölgemiz, dost ve kardeş bölge ülkelerimiz için de istiyorum." dedi.

Yazgan sözlerini, "Bizim için ramazan, paylaşmak demek, zenginliği paylaşmak demek, bereketi paylaşmak demek." şeklinde tamamladı.

