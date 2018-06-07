HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinden iftar programı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin verdiği iftar, Gürcistan'daki Müslümanları ve yabancı ülkelerin misyon temsilcilerini bir araya getirdi.

Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen iftar programına, Gürcistan'daki yabancı misyon temsilcileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Hristiyan ve Müslüman din adamları, siyasetçiler, Türk, Gürcü ve Azeri iş adamları katıldı.

Program, Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Pr. Dr. Nebi Gümüş'ün iftar duasıyla başladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, burada yaptığı konuşmada, davetlilere katılımları için teşekkür ederek, "Bugün iftar açılışında bir duamız oldu. Barış, kardeşlik, birlik istedik. Bugün bunları, ev sahibi dost Gürcistan, bölgemiz, dost ve kardeş bölge ülkelerimiz için de istiyorum." dedi.

Yazgan sözlerini, "Bizim için ramazan, paylaşmak demek, zenginliği paylaşmak demek, bereketi paylaşmak demek." şeklinde tamamladı.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çektiMahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti
Maçta kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdiMaçta kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Ceren Yazgan iftar Pr. Dr. Nebi Gümüş Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.