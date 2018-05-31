Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden iftar

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla iftar verildi.

Bir otelde düzenlenen iftara, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, bakanlar, belediye başkanları ve ülkedeki diğer dinlerin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un Türkiye gibi birlikte yaşamanın ve dini hoşgörünün mükemmel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Ramazanın dayanışma, destek ve merhamet ayı olduğunu belirten Yörük, diğer dinlere mensup kişilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Murat Ahmet Yörük, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan katliamlara dikkati çekerek, "Dünya kamuoyunun, Filistinli kardeşlerimizin haklı davaları için yaptığı acil çağrıları dikkate alacağını inanıyorum." diye konuştu.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ise Türk kurumlarının ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarının herkese örnek olması temennisinde bulundu.

