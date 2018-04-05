Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önündeki olaylar

Karar duruşmasında davayla ilgili değerlendirmeler yapan Yargıç Marie Demeo, Sinan Narin'in Türk Özel Kuvvetlerindeki görevi sırasında 20 asker arkadaşını kaybetmesinden dolayı travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını, olay günü PKK bayraklarını gördükten ve yüzüne fırlatılan buzlu su şişesiyle yaralandıktan sonra kontrolünü kaybettiğini kabul etti.

Narin ve Yıldırım'a yöneltilen 6 suçlamadan 5'inin savcılık tarafından düşürüldüğünü belirten Evinch, bu suçlamaların mahkemede kanıtlanabilir şeyler olmadığına kanaat getirildiğini kaydetti.

Evinch, her iki Türk'e de 1 yıl 1'er gün hapis cezası verildiğini, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak ve ayrıca "iyi halden" 2 ay indirimle 10 gün içinde serbest kalacaklarını söyledi.

WASHINGTON (AA) - Geçen yıl mayıs ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde terör örgütü PYD/PKK yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklu yargılanan Sinan Narin ile Eyüp Yıldırım'a 1 yıl 1'er gün hapis cezası verildiği ve "iyi halden" cezalarında 2 ay indirim yapılan iki Türk'ün 10 gün içinde serbest kalacakları bildirildi.

Yargıç ayrıca Narin'in, trafik cezası da dahil hiçbir suç kaydı bulunmayan iyi bir vatandaş olduğunu ve iyi ailevi ve toplumsal bağlara sahip olduğunu da kabul ettiğini belirtti.

Öte yandan, Yargıç Demeo, bir yıla yakındır incelediği dava sürecinin sonunda Eyüp Yıldırım'ın Kürtlere karşı herhangi bir nefretinin bulunmadığına ikna olduğunu ve Yıldırım'ın kendi ailesinde de Kürt kökenli birçok akrabası bulunduğunu gördüğünü ifade etti.

Yargıç, Yıldırım'ın, olayların yaşandığı gün Kanada'dan gelen misafiri Kenan Dereci'nin PKK/PYD yandaşları tarafından başından yaralandığını gördükten sonra kontrolünü kaybettiğini kabul ettiğini kaydetti.

- "ABD polisinin başarısızlığı şok etti"

Aynı şekilde Yıldırım'ın da trafik cezası dahil hiçbir suç kaydı olmayan iyi bir vatandaş olduğunu kabul ettiği belirtilen Yargıç Demeo'nun, "Bir yıldır bu davayla uğraşıyorum ve olayların yaşandığı gün Washington DC ve Amerikan güvenlik güçlerinin ne kadar başarısız olduğunu görmek beni şok etti." şeklindeki değerlendirmesi ise dikkati çekti.