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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:33 | Son Güncelleme

Washington'daki "Pasaport DC" programına katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, bir günlüğüne kapılarını ziyaretçilere açtı - 50'ye yakın elçiliğin katıldığı etkinlikte Türk Büyükelçiliği, en fazla ilgi gören diplomatik misyonlardan biri oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen "Pasaport DC" programı kapsamında binlerce kişi, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Washington’daki birçok büyükelçilik, her yıl düzenlenen büyükelçilikleri ziyaret programı çerçevesinde kapılarını bir günlüğüne ziyaretçilere açtı.

50'ye yakın büyükelçiliğin katıldığı programda Türk Büyükelçiliği, en fazla ilgi gören diplomatik misyonlardan biri oldu.

Gün boyunca Büyükelçiliğin girişinde uzun kuyruklar oluştu. Binlerce kişi, Türkiye ile ilgili bilgi alma, başta döner olmak üzere Türk lezzetlerini tatma ve etkinliğe katılan kurumların stantlarını görme imkanı buldu.

Programda ziyaretçilere Türkiye’nin tanıtımını, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, KKTC Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar yaparken konuklara döner, baklava, Türk kahvesi ve simit gibi Türk kültürüne ait ikramlar sunuldu.

Programa bu yıl 50'ye yakın ülkenin büyükelçilikleri katıldı. Elçilikler, ziyaretçilere ülkelerinin yemek ve dans kültürlerinden örnekler sunarken aynı zamanda turistik bölgelerinin tanıtımını da gerçekleştirdi.

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ABD Passport DC Türkiye Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği

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