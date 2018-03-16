Türkiye’nin yerli motor serüveni SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Türkiye’nin Yerli Motor Serüveni” konulu bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe BMC ARGE Direktörü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Demiroğlu konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasının başında içten yanmalı motorların tarihçesi hakkında bilgi veren Mehmet Demiroğlu, “İçten yanmalı motorlar 1800’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Katı yakıtlardan havagazının elde edilmesi ile olmuştur. Havagazı ile çalışan içten yanmalı motorların beygir gücünün az olmasının nedeni, havagazının sıkıştırılmadan yakılmasıdır. Bu devirde içten yanmalı motorun otomobillerde kullanılması uygun değildi” dedi.

Türkiye’de yerli motor üretiminin nasıl başladığını anlatan Demiroğlu, askeri alanda üretilen araçların yerli ve milli olmasının önemine de değinerek, “İlk defa 1950’li yıllarda Necmettin Erbakan’ın başkanlığını yaptığı Gümüş Motor firmasıyla bu süreç başladı. Daha sonra Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında ilk yerli ve milli otomobilimiz olan Devrim’i üretebilmeyi başardık. Ancak projede oluşan sıkıntılardan dolayı üretimine son verildi. Eğer mülkiyet hakkı ve üretim sürecinin tamamı sizin kontrolünüzdeyse, yerli ve milli üretimden bahsedebiliriz. Devrim bunun en güzel örneğidir. Yurt dışından ithal ettiğiniz parçaları istediğiniz gibi kullanamayabiliyorsunuz. Parçaları aldığınız ülkeler, size sundukları antlaşmalarla bu durumu kısıtlıyor. Ürettiğiniz askeri araçların başka ülkelere satışına engel oluyor. İstediğiniz gibi kullanamadığınız için yerli ve milli üretime hız vermeniz gerekiyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı da bu durumu görerek çalışmalarına hız verdi. Altay tankı örneğinde olduğu gibi, fikri mülkiyet hakları da dâhil tamamen yerli üretime geçildi” diye konuştu.

Motor üretiminin uzun bir süreç olduğunu belirten Demiroğlu, eldeki imkanların iyi analiz edilerek üretim için kaynak ve zaman ayrılması gerektiğine dikkat çekti. Demiroğlu, “Sunulan imkanlardan faydalanmayıp tembellik ederseniz başaramazsınız. Hedeflerinizi belirleyerek emin adımlarla ilerlemelisiniz. Yerli ve milli bir üretim yapmak istiyorsanız korkmayarak, sabırlı bir şekilde çalışmaya devam etmelisiniz. Türkiye, üretimini genç ve dinamik nesilleriyle yaptığı sürece, geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir” şeklinde konuştu.