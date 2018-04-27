Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist Türkiye'ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35 - 36'lık bir artıştır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu protokol imza törenine katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Turizm İstişare Kurulu toplantısının Türk turizmi için tarihi bir önem taşıdığını belirterek, emeği geçen kuruluşlara teşekkür etti.

Yeni dönemde turizmin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için önemli bir sektör haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıllarda, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olacağı aşikardır. Daha önce yaptığımız Turizm Şurası bize çok önemli perspektifler kazandırmıştır. Turizm, Türkiye'nin stratejik bir sektörüdür. Allah'a şükür bu konuda önemli bir ivme kazandık. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye'nin cari açığı da düşmeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıl resmi rakamlarla 47,1 milyar dolarlık cari açığa sahip Türkiye. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı-yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatacak gücü yetecek bir sektör olacak."