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"Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:58 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Myron Brilliant: - "Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor"

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Myron Brilliant, "Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Myron Brilliant, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki gelişmelerin, iki ülkenin ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğini ve yıllardır süren ittifaklarını riske soktuğunu belirtti.

Brilliant, "Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor." açıklamasını yaptı.

ABD'nin diğer ülkelerle girdiği ticaret savaşında müttefiklerini yabancılaştırdığına işaret eden Brilliant, ticaret savaşının Amerikan ekonomisine zarar verdiğini, ABD'nin küresel liderliğini sarstığını ve Amerikalı işçi, çiftçi ve işletmeleri zarara soktuğunu vurguladı.

Brilliant, ABD ve diğer ülkeler arasında artan gerginliklerin gelişen piyasalara, Avrupalı bankalara ve en nihayetinde Amerikan ekonomisine sıçrama riski yarattığını kaydetti.

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