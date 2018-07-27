Türkiye'ye ilk 6 ayda en çok Ruslar geldi

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilk 6 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi 2 milyon 374 bin 695 kişiyle Rusya'dan geldi. Almanya 1 milyon 547 bin 259 kişiyle ikinci, İran ise 1 milyon 159 bin 402 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'ye yapılan girişlerde 2013'te ilk sırada 4 milyon 813 bin 182 kişiyle Almanya, ikinci sırada 4 milyon 246 bin 3 kişiyle Rusya, üçüncü sırada ise 2 milyon 247 bin 262 kişiyle İngiltere yer aldı.

2014'te ise 5 milyon 31 bin 557 kişiyle Almanya ilk sırada yer alırken, 4 milyon 463 bin 610 kişiyle Rusya ikinci, 2 milyon 354 bin 644 kişiyle İngiltere üçüncü oldu.

2015'te Almanya 5 milyon 357 bin 40 kişiyle ilk, Rusya 3 milyon 633 bin 219 kişiyle ikinci, İngiltere 2 milyon 269 bin 380 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

2016'da Almanya 3 milyon 808 bin 463 kişiyle, Gürcistan 2 milyon 195 bin 727 kişiyle, Bulgaristan 1 milyon 685 bin 983 kişiyle Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.