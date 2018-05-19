"Türkiye'ye müteşekkiriz"

Khraishi, Konseyin, İsrail'in Filistinli sivillere "orantısız" ve "gelişigüzel" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin dün düzenlenen Filistin özel oturumunda ülkelerin İsrail'e karşı tavrına övgüde bulunan Khraishi, "Ülkelerin büyük çoğunluğu yaptıkları açıklamalarda İsrail'in Filistinli göstericilere karşı uyguladığı terörü kınadı." diye konuştu.

Başta Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te İsrail'in insan hakları ihlallerini araştırmak için Konseyin bölgeye bağımsız soruşturma komisyonu gönderilmesini kabul ettiğini anımsatan Khraishi, karara rağmen İsrail'in komisyonu Filistin'e sokmayacağı uyarısında bulundu.

Khraishi, İsrail'in BM İnsan Hakları Konseyi'nin soruşturma komisyonuyla tam iş birliği yapılması yönündeki çağrısına yönelik yükümlülüklerini de yerine getirmeyeceğinin altını çizerek, "İsrail'in uygulamalarını bildiğimiz için ve uzun süredir onlardan edindiğimiz tecrübelerden dolayı, komisyonun Filistin'e girmesine izin vermeyecekler." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinliyi şehit etmesi, 3 binden fazla kişi yaralamasını değinen Khraishi, şöyle konuştu:

"Roma Statüsüne göre, Filistinli sivillerin hedef alınması insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil ediyor. Ayrıca, bu sivillerin korunmasını öngören Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin bir ihlali." değerlendirmesinde bulundu.