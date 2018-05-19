HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye'ye müteşekkiriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi: - "Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı ziyadesiyle müteşekkiriz" - "Roma Statüsüne göre, Filistinli sivillerin hedef alınması insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil ediyor" - "İİT üyesi ülkeler, elçiliklerini Kudüs'e taşımayı planlayan ülkelere karşı önlemler almalı"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi, Türkiye'nin Filistin sorununa ilişkin girişimlerine övgüde bulunarak, "Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı ziyadesiyle müteşekkiriz." dedi.

Büyükelçi Khraishi, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin dün düzenlenen Filistin özel oturumunda ülkelerin İsrail'e karşı tavrına övgüde bulunan Khraishi, "Ülkelerin büyük çoğunluğu yaptıkları açıklamalarda İsrail'in Filistinli göstericilere karşı uyguladığı terörü kınadı." diye konuştu.

Khraishi, Konseyin, İsrail'in Filistinli sivillere "orantısız" ve "gelişigüzel" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "İsrail BM komisyonunu Filistin'e sokmayacak"

Başta Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te İsrail'in insan hakları ihlallerini araştırmak için Konseyin bölgeye bağımsız soruşturma komisyonu gönderilmesini kabul ettiğini anımsatan Khraishi, karara rağmen İsrail'in komisyonu Filistin'e sokmayacağı uyarısında bulundu.

Khraishi, İsrail'in BM İnsan Hakları Konseyi'nin soruşturma komisyonuyla tam iş birliği yapılması yönündeki çağrısına yönelik yükümlülüklerini de yerine getirmeyeceğinin altını çizerek, "İsrail'in uygulamalarını bildiğimiz için ve uzun süredir onlardan edindiğimiz tecrübelerden dolayı, komisyonun Filistin'e girmesine izin vermeyecekler." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinliyi şehit etmesi, 3 binden fazla kişi yaralamasını değinen Khraishi, şöyle konuştu:

"Roma Statüsüne göre, Filistinli sivillerin hedef alınması insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil ediyor. Ayrıca, bu sivillerin korunmasını öngören Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin bir ihlali." değerlendirmesinde bulundu.

- Ambargo ve yaptırım çağrısı

Khraishi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelere de seslenerek, ülkelerin elçiliklerini Kudüs'e taşımalarını engellemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'ın da ilerleyen günlerde İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakletme kararı aldığını hatırlatan Khraishi, "İİT üyesi ülkeler, elçiliklerini Kudüs'e taşımayı planlayan ülkelere karşı önlemler almalı." dedi.

Khraishi, İsrail ve elçiliklerini Kudüs'e taşımayı planlayan ülkelere karşı İİT'in ambargo ve yaptırım gibi daha pratik adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na da değinen Khraishi, "Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı ziyadesiyle müteşekkiriz." diye konuştu.

Khraishi, onlarca sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde bugün BM Cenevre Ofisi önünde düzenlenecek Filistin mitingine, Filistin Daimi Temsilciliği çalışanlarının da katılacağını söyledi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptımEşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Filistin Gazze ibrahim khraishi Nekbe

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İlginizi Çekebilir

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İşte Atatürk'e verilen Samsun talimatı!

İşte Atatürk'e verilen Samsun talimatı!

TSK duyurdu! Tunceli'de hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu! Tunceli'de hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.