"Türkiye'ye müteşekkiriz"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi, Türkiye'nin Filistin sorununa ilişkin girişimlerine övgüde bulunarak, "Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı ziyadesiyle müteşekkiriz." dedi.
Büyükelçi Khraishi, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
BM İnsan Hakları Konseyi'nin dün düzenlenen Filistin özel oturumunda ülkelerin İsrail'e karşı tavrına övgüde bulunan Khraishi, "Ülkelerin büyük çoğunluğu yaptıkları açıklamalarda İsrail'in Filistinli göstericilere karşı uyguladığı terörü kınadı." diye konuştu.
Khraishi, Konseyin, İsrail'in Filistinli sivillere "orantısız" ve "gelişigüzel" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- "İsrail BM komisyonunu Filistin'e sokmayacak"
Başta Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te İsrail'in insan hakları ihlallerini araştırmak için Konseyin bölgeye bağımsız soruşturma komisyonu gönderilmesini kabul ettiğini anımsatan Khraishi, karara rağmen İsrail'in komisyonu Filistin'e sokmayacağı uyarısında bulundu.
Khraishi, İsrail'in BM İnsan Hakları Konseyi'nin soruşturma komisyonuyla tam iş birliği yapılması yönündeki çağrısına yönelik yükümlülüklerini de yerine getirmeyeceğinin altını çizerek, "İsrail'in uygulamalarını bildiğimiz için ve uzun süredir onlardan edindiğimiz tecrübelerden dolayı, komisyonun Filistin'e girmesine izin vermeyecekler." ifadesini kullandı.
İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinliyi şehit etmesi, 3 binden fazla kişi yaralamasını değinen Khraishi, şöyle konuştu:
"Roma Statüsüne göre, Filistinli sivillerin hedef alınması insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil ediyor. Ayrıca, bu sivillerin korunmasını öngören Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin bir ihlali." değerlendirmesinde bulundu.
- Ambargo ve yaptırım çağrısı
Khraishi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelere de seslenerek, ülkelerin elçiliklerini Kudüs'e taşımalarını engellemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'ın da ilerleyen günlerde İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakletme kararı aldığını hatırlatan Khraishi, "İİT üyesi ülkeler, elçiliklerini Kudüs'e taşımayı planlayan ülkelere karşı önlemler almalı." dedi.
Khraishi, İsrail ve elçiliklerini Kudüs'e taşımayı planlayan ülkelere karşı İİT'in ambargo ve yaptırım gibi daha pratik adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na da değinen Khraishi, "Türkiye'ye gösterdiği çabalardan dolayı ziyadesiyle müteşekkiriz." diye konuştu.
Khraishi, onlarca sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde bugün BM Cenevre Ofisi önünde düzenlenecek Filistin mitingine, Filistin Daimi Temsilciliği çalışanlarının da katılacağını söyledi.
Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi
Kafasındaki mermi 40 yıl sonra fark edildi! Sorduğu soru şaşkınlık yarattı
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum