Türkiye’ye örnek olacak olan kentsel dönüşümü inşaat mühendislerine anlattılar

Yunusemre Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası üyelerine kentsel dönüşüm projesini ve bu projeyi neden Mesir-Laleli ile Mutlu ve Lalapaşa Mahallesi’nde yaptıklarını anlattı. Seminerde proje üzerinde oluşturulmak istenen kötü algıya vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, “Hiçbir hak sahibimizi mağdur etmeden Türkiye’ye örnek bir dönüşüme imza atacağız” diye konuştu.
Manisa İnşaat Mühendisleri Odası, Yunusemre’de yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Can Mercül ile Kentsel Tasarım Müdürü Mimar Vacide Elmalı ilçede yapılacak kentsel dönüşümü konunun uzmanlarına anlattı. Seminere Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek ve oda üyeleri de katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fethi Nazım Obus, kendi talepleri doğrultusunda bu semineri düzenlediklerini dile getirdi. Parsel bazlı kentsel dönüşüme dikkat çeken Oda Başkanı Obus, “Bildiğiniz gibi 15.12.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında parsel bazlı riskli yapıların tespiti ve alan boyutunda kentsel dönüşüm uygulaması yapılabilmektedir. Fakat yapılan parsel boyutlarındaki kentsel dönüşüm uygulamalarında gelinen noktada kümes yapısına da, fabrikaya da, vatandaşın arsasının içine yapmış olduğu kulübeye de kentsel dönüşüm uygulaması yapılır oldu. Parselde yapılan uygulamalarda belki deprem yönünden güvensiz yapılar yerine deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı yapılar inşa ediyoruz ama şehrin merkezlerinde yoğunluğu arttırarak kent silüetini bozmaya devam ediyoruz. Bundan birkaç yıl önce Yunusemre Belediyesi’ne yapmış olduğumuz bir ziyarette Laleli-Mesir ve Lalapaşa-Mutlu mahallelerinin bu kapsamda dönüşüme tabi tutulacağı ve çalışmaların başlatıldığı tarafımıza bildirilmişti. Son yaptığımız görüşmede de bu geçen süreçte nelerin yaşandığını, nasıl bir prosedür izlendiğini, gelinen noktada bu bölgelere nasıl bir plan uygulaması yapılacağının Yunusemre Belediyesi’nin teknik ekibi tarafından tamamen siyasi kaygılardan uzak bir şekilde bu şehrin mühendis ve mimarlarına anlatılması talebinde bulunduk. Bu talebimizi geri çevirmeyerek bugün seminerimize gelmelerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Teknik bilgiler aktarıldı
Laleli-Mesir ve Lalapaşa-Mutlu mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projeleri hakkında inşaat mühendisleri ve mimarlara teknik bilgiler aktarıldı. Rakamsal verilerin paylaşıldığı sunumu ise Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı gerçekleştirdi. Süreç hakkında bilgi veren projenin mimarlarından Saniye Altay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre’de göreve başladığımızda şehri projeksiyon altına almamız gerekiyordu. 89 imar planıyla kentin emsali 5 civarında. Bugün dünya çapında önerilen emsal üç buçuktur. Bu şehrin ikinci bir alternatif merkezi oluşması ihtiyacı ortaya çıktı. Bir merkezi oluşturmanın en önemli donesi ise ulaşım yollarının çözülmesidir. Bu yolların çözümü için de en uygun alanın Laleli ve Mesir olduğuna inandık. Biz bu alanı riskli alan olarak değerlendirmeye karar verdiğimizde numuneler aldık. Yapılardan aldığımız numunelerden de haklı olduğumuzu anladık. Laleli-Mesir’in emsal araştırmasını da yaptık. Mevcut bölgenin emsali 1.5. Emsalin düşük olması bizim elimizi güçlendirdi. Sınırlar zorlanarak bir plan yapıldı. 2014 Ağustos ayında riskli alan ilan edilmesi için bakanlığa dosyamızı sunduk. Yeni merkez oluşturulması için bakanlıktan onayımızı aldık. 2015 yılında ilanın ardından proje aşamasına geldik” diye konuştu.
"Kötü algı oluşturulmak isteniyor"
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül de çeşitli spekülasyonlarla bölge halkının yanlış yönlendirilmek istendiğini belirtti. Vatandaşı bilgilendirmek amacıyla Laleli’de Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulduğunu, vatandaşların en sağlıklı bilgiyi buradan alabileceğini aktaran Mercül, “Sahada anket çalışmaları yapıldı. Bu arada kentsel dönüşüm ofisi yapımını da başlandı. Anket çalışmalarında hane halkının aylık geliri soruldu. Buradaki niyet alım gücünü öğrenebilmekti. Bunu niye soruyorsunuz şeklinde geri dönüş yapıldı. Her şeyden önce çok tecrübeli bir bakanlık var. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde kentsel dönüşüm yapılıyor. Yapılan uygulamalardaki aksaklıkları da bizzat görebiliyor ve müdahale edebiliyor. Planlar askıya çıktı. Konu özellikle askı sürecinde sulandırılmaya başlandı. Neden başlandı? Bazı hak sahipleri, verilen ya da öngörülen şartları kabul etmiyoruz. Bir değil iki daire istiyor. Aynı kişiler aynı zamanda sosyal donatı alanlarının az olduğunu söylüyorlar. Bakanlık sadece imar değil, bir finans modeli de ön görüyor. Mesir ve Laleli’de yüz metrekare evi olan vatandaşa yüz on metrekare veren bir model çalışıldı. Bir başka gerekçe de yeşil alanların azalıyor söylemi. Planda yeşil alan 48 binden 83 bin 500’e çıkıyor. Bu da olayın kötü algı oluşturulmasına en güzel örnektir. İnsanların kafalarında birçok soru işareti var. Ben de birebir görüşmelerde bu soruları cevaplıyorum. Dileyen vatandaşlarımız ofisimizi ziyaret ederek birinci elden bilgi alabilirler” dedi.
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