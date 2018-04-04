Türkiye’ye satılmayan robotu 600 liraya ürettiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü üyeleri, yurt dışından Türkiye’ye satışı gerçekleştirilmeyen tanker tarama robotunu sadece 600 liraya tasarladı. Ferromanyetik alanlara tırmanabilen robot, kaçak ve hasar kontrolü yapıyor.

Henüz 1.5 yıl önce kurulan ESOGÜ Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü (MPGK), çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalara hazırlanan kulüp üyeleri, son olarak paletlerinde bulunan mıknatıslarla ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen ve yüzeyden aldığı verileri bilgisayara aktarabilen robot tasarladı. Yerli üretimde maliyeti en aza indirmeyi hedeflendiği robotta dik yüzeylere tırmanmak için mıknatıslı paletler, entegre edilmiş sensör ve kamera bulunuyor. Türkiye’ye sadece hizmet olarak çok yüksek rakamlara kiralanan robotu kendi imkanlarıyla 600 TL’ye üreten gençler, yeterli destek buldukları takdirde farklı amaçlarda da kullanılabilecek muadil robotlar geliştirmek istiyor.

"Yurt dışında muadili var ama Türkiye’ye satılmıyor"

Geliştirilen robotla ilgili bilgi veren ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve proje yürütücüsü Kürşat Fatih Sezer, kulüp olarak öğrencilerle birlikte amaçlarının sanayinin problemlerini çözen projeler üretmek olduğunu dile getirdi. Sezer, "Bu, tankerlerin üzerinde gezerek ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen, hata ve sızıntı kontrolünü gerçekleştiren bir robot. Bunun yurt dışında muadilleri var. Ancak Türkiye’ye satmıyorlar. Sadece hizmet satıyorlar ve hizmet bedeli de 6 ayda bir 2 bin 500 lira civarında. Biz bu robotu sadece 600 liraya gerçekleştirdik. Şu anda ufak bir sensörle birlikte devam etmeyi düşünüyoruz bu projeye. Robot, paletli bir robot. Paletlerin üzerinde bulunan mıknatıslarla ferromanyetik alanlar üzerine tırmanıyor ve üzerindeki sensör ile taramayı gerçekleştiriyor. Ancak paleti biz hazır kit olarak satın aldığımız için, üzerindeki mıknatıslarla birlikte biraz zorluk yaşıyoruz. Bunun için özel bir tasarım gerekiyor. Bu da hazır ancak basılması için ciddi meblağlar gerekiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Bunun dışında MPGK bünyesinde 7 tane daha projemiz devam ediyor. Bunlardan iki tanesinin prototipi hazırlandı ve bitti. Diğer projelerde çalışmalarımız farklı ekiplerle devam ediyor" ifadelerini kullandı.