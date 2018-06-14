"Türkiye'ye silah çeken cezasını bulur"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Terörün içeride başlarını ezdik. Dışarıdan kuşatmaya kalkıştılar. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Onun için Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Onun için şimdi Kandil'e doğru gidiyoruz. Gideceğiz ve yuvalarında başlarını ezeceğiz. Türkiye'ye, bu koca devlete silah çeken cezasını bulur." dedi. Demircan, Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'de 60 yıl içinde 6 darbe, 6 da darbe girişimi olduğuna işaret eden Demircan, "Darbeler ülkeyi 10 yıl geri götürdü. İster koalisyon ister tek başına hükümet olsun, darbeler ülkeyi geri götürmüştür. Zorlaştırmıştır kalkınmayı. Son 16 yılda Türkiye istikrarlı hükümet dönemi yaşamıştır ama o da rahat bırakılmamıştır. Demek ki bizim sistemimiz sürekli darbe üretti, sürekli vesayet baskısı üretti, sürekli koalisyon ve krizler üretti. Bunlar da fatura olarak istediğimiz kalkınmayı yakalayamayarak çıktı karşımıza. İşte bu nedenle biz dedik ki, bu sistemi düzeltelim." diye konuştu.

Demokrasinin parlamenter sistem, yarı başkanlık ve başkanlık olarak üç modeli bulunduğunu belirten Demircan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini MHP ile 2016'nın sonunda Meclis'ten geçirdik. Milletimizi önüne getirdik ve milletimiz de 'evet' dedi. Bu, istikrar getirecek. İstikrar Türkiye'nin kalkınması, güçlenmesi demektir. Türkiye güçlenmeye mecbur. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya kolay bir coğrafya değil." ifadesini kullandı. - "Darbe girişimleri olmasaydı, Türkiye kalkınmasını altı kat artırırdı" Türkiye'nin 35 yıl terörle uğraştığını vurgulayan Demircan, şöyle devam etti: "Şimdi terörün içeride başlarını ezdik. Dışarıdan kuşatmaya kalkıştılar. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Onun için Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Onun için şimdi Kandil'e doğru gidiyoruz. Gideceğiz ve yuvalarında başlarını ezeceğiz. Türkiye'ye, bu koca devlete silah çeken cezasını bulur. Bu, artık buraya geldi. Nasıl bu hale geldi? Türkiye 16 yıl içinde istikrarı yakaladı da kalkınmasını üç kat artırdı, o sayede oldu. Eğer darbe girişimleri olmasaydı, Türkiye kalkınmasını altı kat artırırdı."