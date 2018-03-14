Türkiye’ye yapılacak 3 milyar euroluk yardım onaylandı

Avrupa Komisyonu tarafından mülteci anlaşması kapsamında sunulan 3 milyar euroluk ek yardımı onaylandı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile 2 yıl önce yapılan mülteci anlaşması gereğince yapılacak 3 milyar euroluk 2. mali yardım paketini kabul etti ve bu yardımın 1 milyar euroluk diliminin ödenmesi için düğmeye bastı.

Çarşamba günü Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantı sonrası yapılan bildiride, Suriyeli mültecilere kapılarını açan Türkiye’nin bu mültecilere yönelik çok sayıda proje kapsamında harcama yapması için geçmişte 3 milyar euroluk bir yardımın yapıldığını hatırlatan AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, mültecilerin daha rahat koşullara sahip olabilmeleri için, mülteci anlaşması gereğince yardımların ikinci dilimini resmen kabul ettiklerini açıkladı.

“Komisyon için aynı safta olduğumuzu sürdürmemiz gerektiği açıkça görülüyor” diyerek alınan kararı özetleyen AB Komiseri Avramopoulos, 1 milyar euroluk ilk taksitin AB’nin kasasından gideceğini ve geriye kalan kısmın üye devletler tarafından karşılanacağını ifade etti.