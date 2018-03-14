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Türkiye’ye yapılacak 3 milyar euroluk yardım onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu tarafından mülteci anlaşması kapsamında sunulan 3 milyar euroluk ek yardımı onaylandı.Avrupa Komisyonu, Türkiye ile 2 yıl önce yapılan mülteci anlaşması gereğince yapılacak 3 milyar euroluk 2.

Avrupa Komisyonu tarafından mülteci anlaşması kapsamında sunulan 3 milyar euroluk ek yardımı onaylandı.
Avrupa Komisyonu, Türkiye ile 2 yıl önce yapılan mülteci anlaşması gereğince yapılacak 3 milyar euroluk 2. mali yardım paketini kabul etti ve bu yardımın 1 milyar euroluk diliminin ödenmesi için düğmeye bastı.
Çarşamba günü Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantı sonrası yapılan bildiride, Suriyeli mültecilere kapılarını açan Türkiye’nin bu mültecilere yönelik çok sayıda proje kapsamında harcama yapması için geçmişte 3 milyar euroluk bir yardımın yapıldığını hatırlatan AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, mültecilerin daha rahat koşullara sahip olabilmeleri için, mülteci anlaşması gereğince yardımların ikinci dilimini resmen kabul ettiklerini açıkladı.
“Komisyon için aynı safta olduğumuzu sürdürmemiz gerektiği açıkça görülüyor” diyerek alınan kararı özetleyen AB Komiseri Avramopoulos, 1 milyar euroluk ilk taksitin AB’nin kasasından gideceğini ve geriye kalan kısmın üye devletler tarafından karşılanacağını ifade etti.

Mültecilere yönelik 70 proje
Daha önce yapılan 3 milyar euroluk yardım, Türkiye’ye göç eden 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin eğitim veya sağlık gibi konuları ele alan 70’in üzerinde farklı projeler için tahsis edildi ve Komisyona göre, Aralık 2017 sonu itibariyle, 1.85 milyar euro Türkiye’ye ödendi.
Daha önce yapılan yardımla ilgili “Bu paranın bağışlandığından emin olabilirsiniz” diyen Komiser Avramopoulos, “Avrupalıların söz verdiği maddi yardımın yavaşlığını sürekli olarak reddettik” diye ekledi.
Türkiye’ye yapılacak 3 milyar euroluk yardımın 1 milyarını kendi kasasından ödeyecek olan Avrupa Komisyonu, diğer 2 milyarlık kısmını belirlemek üzere Avrupa Birliği’nin üye ülkelerle görüşmesi bekleniyor ancak, bazı ülkelerin, yapılacak yardıma isteksiz oldukları biliniyor.

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