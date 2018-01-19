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Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 17:19 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG birliklerinden oluşacak bir 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma planına tepki gösteren Türkiye, Afrin'e harekat düzenleme kararı aldı. İzvestiya gazetesi, Türkiye'yi Afrin'de nelerin beklediğini derledi. Gazetedeki yazıda TSK'nın tanksavar konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekildi.

Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Konstantin Bogdanov imzasıyla yayınlanan makaleye göre ABD Rojavalı Kürtlere gece görüş cihazları, lazer nişangah ve yön belirleyici mercekler de dahil olmak üzere modern silah ve teçhizat gönderdi.

Militanların elinde savaş ganimeti T-55 tipi birkaç eski tank, Humwee tipi zırhlı araçlar ile ağır silah yüklü birkaç bin arazi aracı bulunuyor.

'KÜRTLERİN MOBİL İMKANLARI, TÜRK ORDUSU KARŞISINDA ZORLANIR'

Ciddi ateş tertibatı bulunmayan bu mobil birlik, Türk ordusuyla zırhlı araçlar, topçular ve uçaklar kullanılarak yapılacak bir çatışmada birtakım zorluklarla karşılaşır.

Kürt milislerin elinde Sovyet üretimi Fagot ve Konkurs tipi tanksavar füze komplekslerinin yanı sıra ABD'li TOW, Fransız-Alman MILAN ve Rus Metis-M tipi tanksavar füze kompleksleri de var. Sovyet ve Rus yapımı füzelerin çatışmalar sırasında ele geçirildiği düşünülüyor.

'EL BAB, TÜRKİYE'NİN TANKSAVAR KONUSUNDA SORUN YAŞADIĞINI GÖSTERDİ'

Tanksavar kompleksleri, Türk ordusu için en ciddi sorunu oluşturan unsurlardan biri. Zira düşük savunma kapasitesine sahip Türk zırhlı tank birlikleri, El Bab'daki operasyon sırasında IŞİD militanlarının TOW ve Fagot tipi tanksavar kompleksleriyle açtığı ateş sonucunda Leopard 2A4 tipi muharebe araçlarından mahrum kalmıştı.

'IKBY'DEKİ SİLAHLAR DA YPG'YE SEVK EDİLEBİLİR'

Bu arada Türkiye ile sert çatışmalar yaşanması halinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) silahların YPG'ye sevk edilmesi de ihtimal dışı tutulamaz. ABD ve Almanya, Irak'taki Kürt güçlere büyük çaplı silah desteği vermişti.

Peşmergenin kendi envanterinde de çok sayıda T-55, T-62 ve T-70 tipi zırhlı tanklar mevcut. Ancak 2017 sonbaharında IKBY'de yaşanan gelişmeler hatırlanacak olursa, Peşmergenin askeri araçlarını Suriye'deki çatışmalara sevk etmeye başlarsa, Bağdat yönetiminin tepkisi bu sefer daha fazla olabilir.

'MANPAD FÜZELERİ DE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ'

Öte yandan Al Masdar News'in muhalif kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Washington ile YPG arasında yapılan gizli anlaşma çerçevesinde geçen hafta Kürt milislere 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) füzeleri gönderdi. Karadan havaya fırlatılabilen MANPAD'lar Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin yakınında faaliyet yürüten Kürtlere ulaştırıldı.

'TÜRKİYE'NİN TÜM GÜÇLERİNİ KULLANMASI GEREKİR'

Sonuç olarak, eğer Türkiye Suriye'de koyduğu hedeflere gerçekten ulaşmak istiyorsa, bunu gerçekleştirebilir ancak bunun için tüm güçlerini kullanması gerekecek.

'RUSYA, ABD VE İRAN OPERASYONU DESTEKLEMİYOR'

Bununla birlikte Ankara'nın siyasi yalnızlık içinde tamamen kararlı hareket etmesi gerekiyor. Zira ABD, Suriye'dek Rus nüfuz bölgesinde karşıt güç oluşturma konusunda önemli bir rol oynayan ana muhalif gruplara saldırı düzenlenmesine olumsuz bakıyor.
Rusya ve İran ise, ABD'nin 'Sınır Güvenlik Gücü' planına karşı negatif tutum içinde olsa da, kendi çıkarları doğrultusunda Suriye'de yeni bir savaşın patlak vermesini desteklemiyor.

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Türkiye TSK Terör örgütü YPG Afrin sınır güvenlik gücü

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
problem yok ortodoguda bu sefer yenilgiyi kurtlerden tadacaksiniz.
Vay canına... Bu ne yaman çelişki..! Bazen, Hiç bir şey yapmamak daha Hayırlı olabilir. Ancak, Savaş gelmiş kapıya dayanmış sa, Cinayet olmaktan çıkar, Namus olur..! CİNAYET İŞLEMEK İSTEMİYORUZ, NAMUSUMUZU TEMİZLEMEK HAKKIMIZ..! VURACAĞIZ...
tcvatan namusunu ... başkasının da devlet hakkı var türkler kadar, 24 tane arab devleti gibi!
YPG ve PKK herzamanki gibi piyon Türkiye ABD ve AB ile savaşacak
taş üstünde taş kalmayana kadar bombalasinlar,sadece afrin değil tum sınır bölgemizdeki ABD maşası ypg,pyd,pkk,sdg kökünü kazisinlar...
Tank savar ile ilgili bir sorun olamaz Ülkemde . Zaten çok kısa sürecek kimse merak etmesin
TÜRKİYE DEVLETİ VE MİLLETİ İÇİN PKK VE PYD DEN DAHA BÜYÜK OLAN BİR DÜŞMAN VAR BU DÜŞMAN İÇERDE YENİLMEDEN DEVLETTEN SÖKÜLÜP ATILMADAN KAÇAK SARAYLARI BAŞLARINA YIKILMADAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HER GEÇEN GÜN YIKILAN VE YOK EDİLEN TARAF OLMAYA NE YAZIKKİ MAHKUMDUR.....BU HAİNLER VE GAFİLLER SÜRÜÜNE KARŞI TÜRK MİLLETİNİN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI VATANSEVERLERİN ARTIK ATATÜRK CUMHURİYTİNE DEVRİMLERİNE AYDINLIĞA İLERLEMECİLİĞE SAHİP ÇIKAN BİR TAVIR SERGİLEME ZAMANI ÇOKTAN GEÇMEKTEDİR..
@rehber1953 hepiniz gerçek hainlersiniz. sandıkta yenemediğiniz biri gitsin diye savaş çıksa tc yi tutmazsınız. ama putunu sizi kurtaramaz
El babta ölen 176 askerin hesabını vermeden bu defa Afrin çıktı milletin başına..
klavye erkekleri işbaşında. atıp tutan arkadaşlar en öne geçmezseniz namertiniz. savaşın kime ne faydası olmuş şimdiye kadar bize ne faydası olacak. sırf kompleks ve seçimde zaferle çıkmak için birileri savaşa giriyor.
demirden korkan trene binmez.
Surye kürtleri artık kendi namuslar korumak için sonuna kadar savaşmak zoru dalar.
eeeyyy abd ne yaparsan yap. bu taseronlari sizin bayraginiza sarip gömecegiz. sen ordunu yollasana bizim karsimiza. 3 5 capulcuyla Türkleri durdurabilecegimi saniyorsun. artik conilerinde Türkün gazabini görme vakti geldi. conilerinizi sahaya bekliyoruz taseronlarinizi degil. yoksa korkuyormusunuz. korkunun ecele faydasi yok gun gelecek sizide yerin altina gömecegiz. merak etmeyin.
biz tek başımıza yeteriz
Afrin kilise 30 km sınırımıza ise 20-22 km uzaklıkta bir yer.Sınırı bile geçmemize gerek kalmadan vuracağımız en kolay mevkide.Kolay olanı niye zora koyarlar ki.Hani bizim İHA'lar yapsın keşfi fırtına öbüsleri de tesbit edilen hedefleri vursun olsun bitsin.Mazot yakmaya değmez.Hemde Türkiye'nin gücünü göstermiş oluruz.Sınırı bile geçmeden vurabilen bir Türkiye.
SİZE Mİ SORACAĞIZ LAN ABD UŞAKLARI KURU LAF KALABALIĞI EL BAB TA ALDINIZ DERSİNİZİ ŞİMDİ ALLAH C.C İZNİ İLE SIRA AFRİN DE BEKLEYİN GÖRÜN YA HARRO YA MERRO SIKIYORSA KAÇMAYIN ALLAHÜEKBER
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