Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Konstantin Bogdanov imzasıyla yayınlanan makaleye göre ABD Rojavalı Kürtlere gece görüş cihazları, lazer nişangah ve yön belirleyici mercekler de dahil olmak üzere modern silah ve teçhizat gönderdi.

Militanların elinde savaş ganimeti T-55 tipi birkaç eski tank, Humwee tipi zırhlı araçlar ile ağır silah yüklü birkaç bin arazi aracı bulunuyor.

'KÜRTLERİN MOBİL İMKANLARI, TÜRK ORDUSU KARŞISINDA ZORLANIR'

Ciddi ateş tertibatı bulunmayan bu mobil birlik, Türk ordusuyla zırhlı araçlar, topçular ve uçaklar kullanılarak yapılacak bir çatışmada birtakım zorluklarla karşılaşır.

Kürt milislerin elinde Sovyet üretimi Fagot ve Konkurs tipi tanksavar füze komplekslerinin yanı sıra ABD'li TOW, Fransız-Alman MILAN ve Rus Metis-M tipi tanksavar füze kompleksleri de var. Sovyet ve Rus yapımı füzelerin çatışmalar sırasında ele geçirildiği düşünülüyor.

'EL BAB, TÜRKİYE'NİN TANKSAVAR KONUSUNDA SORUN YAŞADIĞINI GÖSTERDİ'

Tanksavar kompleksleri, Türk ordusu için en ciddi sorunu oluşturan unsurlardan biri. Zira düşük savunma kapasitesine sahip Türk zırhlı tank birlikleri, El Bab'daki operasyon sırasında IŞİD militanlarının TOW ve Fagot tipi tanksavar kompleksleriyle açtığı ateş sonucunda Leopard 2A4 tipi muharebe araçlarından mahrum kalmıştı.