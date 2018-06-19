İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı, kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Eski İzmir Pazar Yeri'nde katıldığı miting öncesi vatandaşlara seslenen Özhaseki, ülkede bir zamanlar ideolojik belediyecilik yapıldığını, şehirlerin altyapısının yapılmadığını, çöp dağlarında patlamalar olduğunu ve onlarca şehit verildiğini söyledi.

İzmir'in bazı semtlerinde hala suların akmadığını belirten Özhaseki, "Sokaklarda 'her taraf İzmir gibi olsa' sloganını gördüm. Allah'ım bütün beldelere İzmir gibi cömert davransın ancak böyle yöneticiler vermesin." diye konuştu.

Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye'de bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Son 100 yılda Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısının 56, ölen insan sayısının 83 bin, mali kaybın ise 100 milyar dolar olduğuna işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu: