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"Türkiye'yi depreme hazırlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı, kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı, kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Eski İzmir Pazar Yeri'nde katıldığı miting öncesi vatandaşlara seslenen Özhaseki, ülkede bir zamanlar ideolojik belediyecilik yapıldığını, şehirlerin altyapısının yapılmadığını, çöp dağlarında patlamalar olduğunu ve onlarca şehit verildiğini söyledi.

İzmir'in bazı semtlerinde hala suların akmadığını belirten Özhaseki, "Sokaklarda 'her taraf İzmir gibi olsa' sloganını gördüm. Allah'ım bütün beldelere İzmir gibi cömert davransın ancak böyle yöneticiler vermesin." diye konuştu.

Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye'de bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Son 100 yılda Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısının 56, ölen insan sayısının 83 bin, mali kaybın ise 100 milyar dolar olduğuna işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"İzmir, 1. derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüme bir an önce girilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler aldık ancak CHP'li belediyeler kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak görüyor. CHP, kolaya kaçmak için bu ifadeyi kullanıyor. Karabağlar'da kentsel dönüşüme başladık. İnşaat başladı ve toplamda 50 bin konutluk bir yer çıktı. Bu konutların bir kısmı kamuya, bir kısmı vatandaşa ait. Bakanlığa geçen konutları satmayacağız. 3. etabı da 2-3 ay içerisinde bitireceğiz. Umarım başlattığımız bu hareket Karabağlar'ın kara kaderini değiştirecek. Yepyeni modern mahalleler ortaya çıkacak. Herkes rahat edecek."

İmar Barışı'na değinen Özhaseki, Türkiye'deki toplam 26 milyon 358 bin yapı stoğunun yüzde 35'in imara uygun olduğunu hatırlattı.

Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Getirdiğimiz yasa, 'sizin bu yapınızın değeri neyse kendiniz bunu söyleyin, mühendislik bürolarına gitmeyin ve kimseye ölçtürmeyin' diyor. İnternet üzerinden e-devlet şifresiyle girin, şu karşıdaki yapılar gibiyse metrekaresini 600 lirayla çarpın. 100 metrekare çarpı 600 lira 'buranın değeri 60 bin lira' diyeceksiniz. Yüzde 3'ü ne yapıyor. Bin 800 lira. Bu verildiğinde size yapı kayıt belgesi gönderiliyor. Yapı kayıt belgesi devlette ruhsat ve iskan yerine geçiyor. Kanun bu. Su, elektrik, gaz bağlanabilir. Yıkım kararları varsa bunlar durur. İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı, kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız. Sağlam, kimlikli ve kişilikli binalarda oturacağız. Yani bu para bir yerlere gitmeyecek."

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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya miting

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