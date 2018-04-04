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"Türkiye’yi eleştirenleri İsrail’i kınamaya, İsrail’e karşı tavır komaya çağırıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İsrail’in sivilleri katletmesiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.  Bozdağ, açıklamalarında şunları kaydetti: "İsrail, silahsız sivillere karşı orantısız güç kullanıyor ve keskin nişancılarla sivilleri öldürüyor.

ANKARA (DHA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İsrail’in sivilleri katletmesiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, açıklamalarında şunları kaydetti:

"İsrail, silahsız sivillere karşı orantısız güç kullanıyor ve keskin nişancılarla sivilleri öldürüyor. İsrail’in yaptığı, açıkça sivil katliamıdır. İsrail hükümeti, sivillere ve masumlara karşı orantısız güç kullanımı, saldırı ve katliama derhal son vermelidir. Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir sivilin dahi burnu kanamadığı halde Türkiye’yi haksız yere eleştirenleri İsrail’i kınamaya, İsrail’e karşı tavır komaya çağırıyorum. Türkiye’yi haksız yere eleştirenler; haksız, zalim ve katil olduğu halde İsrail’i eleştirmiyor. Sahi neden?"

"Batı destekli terör örgütleri, İsrail saldırdığında ya da batı destekli terör örgütleri, İsrail öldürdüğünde ve saldırıya uğrayan veya ölen Müslüman olduğunda; insan hakları, sivil, masum, orantısız güç kullanma, saldırı ve katliamın, batı için bir anlam taşımadığını bir daha gördük."

"İnsan haklarını, sivilleri, masumları ve hukuku katleden İsrail olunca, bu kavramları dillerinden düşürmeyen ülkeler ile uluslararası örgütlerin nasıl sustuklarını da gördük. Bunlar için insan hakları, sivil, masum ve hukuk, gerçek yüzlerini örten sadece bir maskedir. Maske düştü."

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