DMITRI CHIRCIU / MEHMET KARA - Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich, küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak gördükleri Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni için Türkiye'ye gelen Myasnikovich, Türkiye'nin yeni sistemini, iki ülke ilişkilerini siyasi ve ekonomik yönleriyle AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'deki seçim sonucu "Halkın özgür iradesinin tecelli etmesi" olarak niteleyen Myasnikovich, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Erdoğan'ı tebrik eden ilk liderlerden olduğunu ve iki liderin çok samimi bir ilişkisinin olduğunu söyledi. Myasnikovich, Türkiye ve Belarus arasındaki ikili ilişkilerin her geçen yıl kuvvetlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’yi küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak görüyoruz. Türkiye’nin yeni sisteme geçişinin ise, Türkiye’yi ilerleyen zamanlarda dünyada daha da güçlü bir konuma getireceğinden eminiz. " dedi.

- "İki ülke arasında ekonomi ve ticarette önemli gelişmeler var" Siyasi ilişkilerin güçlü olmasının yatırımcılara önemli fırsatlar doğurduğunu belirten Myasnikovich, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu sene 1 milyar dolara ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Myasnikovich, ortak projelerle güçlü ekonomik bağlar kurulduğuna işaret ederek, "İki ülke arasında ekonomi ve ticarette önemli gelişmeler var. Otomobil sektörü alanında planladığımız birçok şey var: kamyon ve buğday hasat makinelerin üretimi gibi ortak çalışmalar başlatılabilir. Türkiye’de ortak fabrikalar kurularak bu tür ürünler üretilebilir." ifadelerini kullandı. Myasnikovich, Türk yatırımcılara et ve süt ürünlerini denetleyecek ortak laboratuvarlar kurma teklifinde bulundu. Cumhuriyet Konseyi Başkanı Myasnikovich, Türk işletmelerinin Belarus'a yatırım yapmalarını teşvik ederek, "Türk üreticileri Belarus standartlarına göre ürünlerini ürettikten sonra Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olan ülkelere mallarını gümrük vergisinden arındırarak serbest bir şekilde satabilecektir." diye konuştu.