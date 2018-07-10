HABER

"Türkiye’yi küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich: - "Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’yi küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak görüyoruz" - "(Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi hakkında) Halkın özgür iradesi tecelli etti" - "2017'de yaklaşık 170 bin Belaruslu turist Türkiye'ye gelirken, 30 bin Türk turist ise Belarus'u ziyaret etti" - "Minsk Camisi Belarus'taki Müslümanlar için sembolik bir öneme sahip"

DMITRI CHIRCIU / MEHMET KARA - Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich, küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak gördükleri Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni için Türkiye'ye gelen Myasnikovich, Türkiye'nin yeni sistemini, iki ülke ilişkilerini siyasi ve ekonomik yönleriyle AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'deki seçim sonucu "Halkın özgür iradesinin tecelli etmesi" olarak niteleyen Myasnikovich, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Erdoğan'ı tebrik eden ilk liderlerden olduğunu ve iki liderin çok samimi bir ilişkisinin olduğunu söyledi.

Myasnikovich, Türkiye ve Belarus arasındaki ikili ilişkilerin her geçen yıl kuvvetlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye ile her alanda stratejik iş birliği sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’yi küresel otorite ve bölgesel bir güç olarak görüyoruz. Türkiye’nin yeni sisteme geçişinin ise, Türkiye’yi ilerleyen zamanlarda dünyada daha da güçlü bir konuma getireceğinden eminiz. " dedi.

- "İki ülke arasında ekonomi ve ticarette önemli gelişmeler var"

Siyasi ilişkilerin güçlü olmasının yatırımcılara önemli fırsatlar doğurduğunu belirten Myasnikovich, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu sene 1 milyar dolara ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Myasnikovich, ortak projelerle güçlü ekonomik bağlar kurulduğuna işaret ederek, "İki ülke arasında ekonomi ve ticarette önemli gelişmeler var. Otomobil sektörü alanında planladığımız birçok şey var: kamyon ve buğday hasat makinelerin üretimi gibi ortak çalışmalar başlatılabilir. Türkiye’de ortak fabrikalar kurularak bu tür ürünler üretilebilir." ifadelerini kullandı.

Myasnikovich, Türk yatırımcılara et ve süt ürünlerini denetleyecek ortak laboratuvarlar kurma teklifinde bulundu.

Cumhuriyet Konseyi Başkanı Myasnikovich, Türk işletmelerinin Belarus'a yatırım yapmalarını teşvik ederek, "Türk üreticileri Belarus standartlarına göre ürünlerini ürettikten sonra Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olan ülkelere mallarını gümrük vergisinden arındırarak serbest bir şekilde satabilecektir." diye konuştu.

Belarus'un başkenti Minsk’te yapımı devam eden “Great Stone Çin-Belarus Sanayi Parkı” projesinin ticaret-lojistik açısından öneminden bahseden Myasnikovich, Belarus'un bu parkta Türk üreticilere yer ayırmak için hazır olduğunu dile getirdi.

- İki ülke arasında eğitim ve turizm alanında iş birliği artıyor

Turist sayısının her sene yüzde 20 arttığını kaydeden Myasnikovich, "2017'de yaklaşık 170 bin Belaruslu turistin Türkiye'ye gelirken, 30 bin Türk turist ise Belarus'u ziyaret etti." dedi.

Myasnikovich, iki ülke arasında rekabet değil, iş birliği prensibi ile hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, Belaruslu bilim adamlarının Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ve TÜBİTAK ile çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Belarus'taki bazı üniversitelerde Türk Dili Bölümü açılmasının Türkçeye ve Türk kültürüne ilgiyi artırdığını belirten Myasnikovich, bunun iki ülke arasında güçlü bağlar oluşturduğunu ifade etti.

- "Minsk Camisi Belarus'taki Müslümanlar için sembolik bir öneme sahip"

Türkiye'den Belarus'a üst düzey ilk resmi ziyaretin 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Myasnikovich, "Erdoğan'ın açılış yaptığı Minsk Camisi Belarus'un farklı dinlere mensup insanların saygı ve barış içinde yaşadığı bir ülke olduğuna işaret ediyor. Minsk Camisi Belarus'taki Müslümanlar için sembolik bir öneme sahip." şeklinde konuştu.

Myasnikovich, Türkiye ve Belarus'un uluslarası platformlarda da birbirini desteklediğini, diplomatik ve stratejik anlamında sıkı bir çalışma içinde olduğunu sözlerini ekledi.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?
Diyarbakır’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü varDiyarbakır’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belarus Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni Erdoğa’nın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

İlginizi Çekebilir

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.