Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Türkiye'yi öncelikle terör belasından kurtaracağız, bütün her şeye rağmen kurtaracağız. Her ne olursa olsun ülke içinde hangi deliğe girerlerse girsinler bir fare gibi onları bulup etkisiz hale getirmek, tehlike ve risk olmaktan çıkarmak için her şeyi yapacağız.'' dedi.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin (BESOB) bayramlaşma törenine katılan Çavuşoğlu, Batı'nın lider eksikliği çektiğini söyledi. Çavuşoğlu, yüz yıl önce Anadolu'dan Türkleri sürgün etmek isteyenlere karşı büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
''Karakter koyan, boyun eğmeyen, her türlü tehdit ve risk karşısında, 'Ya öleceğiz ya öleceğiz.' diyen bir lidere ihtiyaç var. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. 100 yıl önce bu coğrafyadan bizi sürgün etmek isteyenlere karşı topyekun, her ırktan, milletten, dinden, renkten insanlar bir araya gelerek küllerinden doğarak Anadolu'yu bizlere vatan kıldı. Kovduklarımız, 100 yıl sonra çocukları, torunları marifetiyle ellerinde cetvelleriyle buraya geldiler, başaramayacaklar. Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa Türkiye'de hangi işbirlikçiyi yanlarına alırlarsa alsınlar başaramayacaklar. Macun tüpten çıktı, 81 milyonluk nüfusun yaş ortalaması otuz. Geliyoruz, bizim yüzyılımız geliyor, haberiniz olsun. Tek korkuları bu zaten.''
- ''Projeyi durduran değil gösteren, yapan olmak lazım''
Seçim beyannamelerinde 146 projenin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları aktardı:
''Bu millete ait olmak lazım, rüya görüyorsan bu millet için göreceksin. Hayal ediyorsan bu millet için hayal edeceksin ama onun öncesinde bu milleti seveceksin, saracaksın. Biz daha iyilerini yapacağız. Sanayi 4.0, bilgiyi yöneten ve onu ihraç eden, dijitalleşen bir Türkiye. Biz bunu başaracağız, buna inancımız var. Bu ülkeyi her türlü badireye, saldırıya, siyaset mühendisliğine karşı 16 yılda 3,7 kat büyüten bir Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var. Bu ülkede 2002 yılında faiz göstergeleri yüzde 71 idi, şimdi yüzde 10'lar seviyesindedir. Bu ülkede toplanan 100 dilim verginin 80 dilimi faize gidiyordu, şu anda 8,4'ü gidiyor. Biz Türkiye'yi büyüttük, öyle ya da böyle büyüttük. Felaket tellallığı yapanlar olabilir. Biz daha iyisini yapacağız çünkü projeyi biz gösteriyoruz. Projeyi durduran değil gösteren, yapan olmak lazım.''
- ''Kandil'e de Sincar'a da gireceğiz''
Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörden çok zarar gördüğünü ve terörün artık sonlanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
''Bizim heyecanımız, aşkımız var. Seviyoruz bu milleti ne yapalım? Birileri hazzetmiyor biliyoruz ama biz bu milleti, Türkiye'yi seviyoruz. Büyük Türkiye aşığıyız, yapacağız bu işi. Türkiye'yi yılda ziyaret eden turist sayısı 3 milyon kişiyken şimdi 9 milyon kişi olmuş. Biz ülkeye gelecek vadediyoruz. Türkiye'yi öncelikle terör belasından kurtaracağız, bütün her şeye rağmen kurtaracağız. Her ne olursa olsun ülke içinde hangi deliğe girerlerse girsinler bir fare gibi onları bulup etkisiz hale getirmek, tehlike ve risk olmaktan çıkarmak için her şeyi yapacağız. 'Afrin'e girdik mi?' Girdik. Kandil'e de Sincar'a da gireceğiz. Birileri çatlasın, gireceğiz. 40 yıl boyunca bu ülke terörden çok çekti ve biz bu işi bitireceğiz, bitirmek zorundayız.''
Çavuşoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti.
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