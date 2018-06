Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Türkiye'yi öncelikle terör belasından kurtaracağız, bütün her şeye rağmen kurtaracağız. Her ne olursa olsun ülke içinde hangi deliğe girerlerse girsinler bir fare gibi onları bulup etkisiz hale getirmek, tehlike ve risk olmaktan çıkarmak için her şeyi yapacağız.'' dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin (BESOB) bayramlaşma törenine katılan Çavuşoğlu, Batı'nın lider eksikliği çektiğini söyledi. Çavuşoğlu, yüz yıl önce Anadolu'dan Türkleri sürgün etmek isteyenlere karşı büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

''Karakter koyan, boyun eğmeyen, her türlü tehdit ve risk karşısında, 'Ya öleceğiz ya öleceğiz.' diyen bir lidere ihtiyaç var. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. 100 yıl önce bu coğrafyadan bizi sürgün etmek isteyenlere karşı topyekun, her ırktan, milletten, dinden, renkten insanlar bir araya gelerek küllerinden doğarak Anadolu'yu bizlere vatan kıldı. Kovduklarımız, 100 yıl sonra çocukları, torunları marifetiyle ellerinde cetvelleriyle buraya geldiler, başaramayacaklar. Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa Türkiye'de hangi işbirlikçiyi yanlarına alırlarsa alsınlar başaramayacaklar. Macun tüpten çıktı, 81 milyonluk nüfusun yaş ortalaması otuz. Geliyoruz, bizim yüzyılımız geliyor, haberiniz olsun. Tek korkuları bu zaten.''