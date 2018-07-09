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"Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

Türk ve yabancı uyruklu gençlerin kaynaşması amacıyla gerçekleştirilen proje tamamlandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk Kızılayı Ankara Şubesi Çocuk Koruma Merkezi iş birliğiyle Türk ve yabancı uyruklu gençleri buluşturmayı hedefleyen "Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" düzenlenen törenle sona erdi.

Ankara, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, İzmir, Bursa, Kilis, Hatay, Şanlıurfa illerinden yaşadığı şehrin dışına hiç çıkmamış Türk ve yabancı uyruklu çocukların farklı şehirlere ziyaretleriyle Türkiye'yi tanımalarını ve özellikle savaş mağduru çocukların Türk akranları ile kaynaşmalarını hedefleyen "Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" tamamlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bahçesinde düzelenen kapanış programında konuşan YEE Başkanı Şeref Ateş, 5 farklı ülkeden öğrencilerin Türk akranlarıya buluşmasını eşsiz bir fırsat olarak değerlendirdi.

YEE'nin sadece Türkçeyi öğretmeyi amaçlamadığını söyleyen Ateş, "Bu coğrafyanın temel özelliği olan farklı inançlardan ve farklı kültürlerden gelen insanların bir arada huzur içinde yaşadıkları bir coğrafyanın değerlerini anlatmak da YEE'nin hedefleri arasındadır. Tarih boyunca bu coğrafyada her millet kendisini rahatlıkla ifade etmiş ise bugün de bu böyle devam etmektedir." diye konuştu.

- "Yanınızda her zaman merhamet diye bir anahtarınız olsun"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz da proje sayesinde farklı milletlerden birçok öğrencinin bir araya geldiğini ve katılımcıların bu birlikteliği daha ileri seviyelere taşıyacaklarından şüphelerinin olmadığını ifade etti.

Gençlere her zaman hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Hayal kurmaktan sakın korkmayın. 'Size başaramazsınız, bu işler bildiğiniz gibi değil' derlerse onları dinlemeyin. Siz bugün modern bir dünyada yaşıyorsunuz. Sorunları siz çözeceksiniz. Ancak yanınızda her zaman merhamet diye bir anahtarınız olsun. Merhamet her zaman yanınızda taşıdığınız sihirli değneğiniz olsun. Merhamet devrimci bir kelimedir. Kendinizi de önemseyin, yaşadığınız gündelik problemler aşılamayacak değil."

Konuşmaların ardından sahnede duygularını ifade eden öğrenciler, çok verimli geçen "Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" sayesinde birçok anı ile dost biriktirdiklerini kaydetti.

Projeye katılan öğrencilerden Suriyeli Wael, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Nevşehir'i gezdiklerini ve en çok Nevşehir'deki Peri Bacaları'nı beğendiğini ifade etti.

YEE Başkanı Ateş ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yorulmaz, öğrencilere katılım belgelerini takdim etti.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından halk dansları gösterisiyle sona erdi. Katılımcılar, daha sonra proje süresince çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

1-10 Temmuz'da İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Ankara'yı kapsayan kültürel bir etkinlik olarak gerçekleştirilen proje, Türk ile yabancı uyruklu çocuklar arasındaki sosyal uyumu sağlamak, Türkçe pratik yapma imkanı sunmak ve ziyaret edilen şehirlerin tarihi ve turistik mekanları aracılığıyla Türk kültürünü tanıma amacı taşıyor. Projeye, Türkiye'nin 9 farklı şehrinden 14-18 yaş aralığında 31 Türk, 53 Suriyeli, 5 Iraklı ve 2 Filistinli olmak üzere 91 çocuk katıldı.

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