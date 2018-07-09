"Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" sona erdi

YEE'nin sadece Türkçeyi öğretmeyi amaçlamadığını söyleyen Ateş, "Bu coğrafyanın temel özelliği olan farklı inançlardan ve farklı kültürlerden gelen insanların bir arada huzur içinde yaşadıkları bir coğrafyanın değerlerini anlatmak da YEE'nin hedefleri arasındadır. Tarih boyunca bu coğrafyada her millet kendisini rahatlıkla ifade etmiş ise bugün de bu böyle devam etmektedir." diye konuştu.

Ankara, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, İzmir, Bursa, Kilis, Hatay, Şanlıurfa illerinden yaşadığı şehrin dışına hiç çıkmamış Türk ve yabancı uyruklu çocukların farklı şehirlere ziyaretleriyle Türkiye'yi tanımalarını ve özellikle savaş mağduru çocukların Türk akranları ile kaynaşmalarını hedefleyen "Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" tamamlandı.

- "Yanınızda her zaman merhamet diye bir anahtarınız olsun"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz da proje sayesinde farklı milletlerden birçok öğrencinin bir araya geldiğini ve katılımcıların bu birlikteliği daha ileri seviyelere taşıyacaklarından şüphelerinin olmadığını ifade etti.

Gençlere her zaman hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Hayal kurmaktan sakın korkmayın. 'Size başaramazsınız, bu işler bildiğiniz gibi değil' derlerse onları dinlemeyin. Siz bugün modern bir dünyada yaşıyorsunuz. Sorunları siz çözeceksiniz. Ancak yanınızda her zaman merhamet diye bir anahtarınız olsun. Merhamet her zaman yanınızda taşıdığınız sihirli değneğiniz olsun. Merhamet devrimci bir kelimedir. Kendinizi de önemseyin, yaşadığınız gündelik problemler aşılamayacak değil."

Konuşmaların ardından sahnede duygularını ifade eden öğrenciler, çok verimli geçen "Türkiye'yi Tanıyorum Projesi" sayesinde birçok anı ile dost biriktirdiklerini kaydetti.

Projeye katılan öğrencilerden Suriyeli Wael, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Nevşehir'i gezdiklerini ve en çok Nevşehir'deki Peri Bacaları'nı beğendiğini ifade etti.