Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İstihdam seferberliğinin startını gelecek hafta Adana'dan vereceğiz, şimdi çalışma zamanı. Türkiye’yi yeni dönemde şaha kaldıracağız." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Kozan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmamaları için hiçbir bahaneleri olmadığını bildirdi.

Seçim çalışmaları hakkında partililere bilgi veren Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

"Hükümet olarak her alanda var gücümüzle dimdik durmaya devam edeceğiz. 24 Haziran'a kadar sahada olacağım, 24 Haziran'dan çok güçlü bir şekilde çıkacağız. İstihdam seferberliğinin startını gelecek hafta Adana'dan vereceğiz, şimdi çalışma zamanı. Türkiye'yi yeni dönemde şaha kaldıracağız. Adana'da adım atmadık yer, sıkmadık el bırakmayacağız."

Daha sonra ilçe esnafını da ziyaret eden Sarıeroğlu, Kozan Ticaret Odasında iş adamlarıyla bir araya geldi. Sarıeroğlu burada hükümetin teşvikleri, eğitim programları ve işverenlere yapılacak ödemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ardından Kozan Kültür Merkezine geçen Sarıeroğlu, Halk Eğitim Merkezinde verilen seramik, çini, giyim ve halıcılık kurslarını gezdi, burada işçilerle birlikte kilim dokudu.

